Anna Bernad, metge de família: "El repte viral de defecar a les piscines pot transmetre moltes malalties"
A les comarques gironines, Sant Gregori va tancar la piscina municipal després de detectar-hi excrements
Rafa Sardiña
Un repugnant repte viral està obligant al tancament temporal de piscines públiques i privades a tot el país. Aquesta “moda”, que és realment fastigosa, consisteix a defecar dins l’aigua, cosa que pot posar en greu risc la salut dels banyistes. Fins ara, s’han tancat temporalment més de 300 instal·lacions per descontaminar l’aigua.
«L’aigua amb contaminació fecal pot transmetre moltes malalties infeccioses causades per bacteris, virus i paràsits», explica la doctora Anna Bernad, metgessa de família de l’Hospital Internacional HM Santa Elena.
- Bacteris: Escherichia coli (E. coli O157:H7), Salmonella, Shigella, Campylobacter.
- Virus: norovirus, adenovirus, hepatitis A.
- Paràsits: Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum (molt resistent al clor).
Aquestes infeccions "poden provocar des de gastroenteritis lleus fins a casos molt greus", sobretot, en nens, persones immunodeprimides o amb malalties cròniques, o gent gran.
L’aigua pot contaminar-se per femta en pocs minuts
Com remarca la doctora Bernad, la propagació pot ser instantània si diverses persones empassen aigua contaminada just després de l’incident.
«En piscines concorregudes, el risc és alt perquè l’aigua circula i dispersa les partícules microscòpiques ràpidament. Alguns virus, com el norovirus, tenen una dosi infectant molt baixa (n’hi ha prou amb poques partícules)», assenyala.
Per a la tranquil·litat de tothom, és important saber que el clor inactiva la majoria de bacteris i virus comuns, només si està en la concentració correcta (1–3 ppm i pH 7,2–7,8).
Però no és immediat: “alguns patògens com Cryptosporidium poden sobreviure diversos dies en piscines correctament clorades”. Per això, la desinfecció després d'un accident fecal requereix augmentar el nivell de clor i mantenir-lo durant diverses hores.
Símptomes després de l’exposició a aigua contaminada
Poden ser:
- Digestius: diarrea (de vegades amb sang), dolor abdominal, vòmits, nàusees
- Generals: febre, malestar general, cefalea
- En casos d’hepatitis A, icterícia (pell groga)
- En casos greus d’E. coli
La majoria dels casos són autolimitats i es resolen en pocs dies. Algunes infeccions poden ser greus o mortals, especialment:
- Cryptosporidium en immunodeprimits.
- E. coli O157:H7 en nens petits.
- Hepatitis A en adults.
- Risc d'hospitalització si hi ha deshidratació greu, complicacions renals o afectació hepàtica.
Les infeccions de les piscines brutes són lleus i autolimitades, com «conjuntivitis, otitis externa o gastroenteritis». Tanmateix, si l’aigua conté patògens resistents o d’alta virulència (p. ex. Cryptosporidium, Pseudomonas, Legionella, E. coli O157:H7), pot provocar casos greus amb risc d’hospitalització i fins i tot de mort, especialment si hi ha deshidratació, sèpsia o afectació respiratòria severa.
Protocol sanitari davant la presència de femtes a la piscina
1) Tancar immediatament la piscina al públic
2) Retirar la matèria fecal visible amb una xarxa o aspirador (ús d’EPI)
3) Ajustar el pH a 7,2–7,5 i mantenir clor lliure:
- Femta sòlida: almenys 2 ppm durant 25 minuts.
- Femta diarreica (més risc de Cryptosporidium): supercloració fins a 20 ppm durant almenys 12,75 hores.
4) Filtrar i rentar a contracorrent els filtres
5) Registrar l’incident i comunicar-lo a l’autoritat sanitària si la normativa local ho exigeix.
La doctora Bernad recalca que és segur reobrir la piscina després de patir aquest repte viral "si s'ha fet un tractament adequat de desinfecció i control de paràmetres fisicoquímics i microbiològics". Si el tractament és insuficient o no s'ha filtrat correctament, poden persistir patògens resistents (com Cryptosporidium, que no s'inactiva fàcilment amb clor). Per això, és important abans de reobrir:
- Comprovar els nivells de clor/pH
- Realitzar prova microbiològica si la normativa local ho exigeix
- Documentar el procediment
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta