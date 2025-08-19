Bona alimentació
Seguir una dieta saludable evita entre dues i tres malalties cròniques en la vellesa
Un estudi de l’Hospital del Mar demostra que les persones amb una alimentació equilibrada tenen entre un 9% i un 19% menys de patologies
Beatriz Pérez
Seguir una dieta saludable durant almenys 15 anys evita entre dues i tres malalties cròniques un cop arriba la tercera edat. Així ho demostra un estudi de l’Hospital del Mar (Barcelona), en col·laboració amb l’Institut Karolinska de Suècia, recentment publicat en ‘Nature Aging’. «Aquesta investigació ha vist que mantenir una dieta saludable, independentment de la manera en què la mesuris, redueix l’acumulació de malalties al llarg del temps. Dit d’una altra manera: les persones que millor segueixen una alimentació equilibrada tenen entre un 9% i un 19% menys de malalties cròniques», explica David Abbad Gómez, metge i investigador del Grup d’Epidemiologia i Avaluació de l’Hospital del Mar.
Aquest estudi està basat en el seguiment d’unes 2.400 persones de més de 66 anys durant 15 anys. Aquesta és la principal novetat d’aquest estudi, ja que fins ara aquestes investigacions s’havien dut a terme en població jove que encara no ha desenvolupat aquest tipus de patologies. A més, aquest treball ha analitzat l’impacte de quatre dietes diferents i va arribar a la conclusió que les persones que seguien dietes basades en un consum elevat de verdures, fruita, cereals integrals, fruita seca, llegums, greixos insaturats i una ingesta reduïda de dolços, carn vermella i processada i mantega o margarina, tenien entre el 9% i el 19% menys de malalties cròniques, com les cardiovasculars, neurodegeneratives, la hipercolesterolèmia, l’Alzheimer, la demència o les patologies psiquiàtriques.
«Efecte molt significatiu»
«Mantenir una bona dieta té un efecte molt significatiu», insisteix Abbad Gómez. «I d’això se’n beneficien no només les persones de 60 anys, sinó també les de 80 o més, col·lectiu que sovint es queda aïllat de les mesures de prevenció», afegeix. Segons aquest estudi, l’efecte positiu d’una bona dieta es va veure significativament en les malalties cardiovasculars i neuropsiquiàtriques, però no en les musculoesquelètiques. En relació amb la patologia cardiovascular, l’efecte va ser més acusat en dones.
A més, es va observar que els beneficis d’una de les dietes, especialment en la prevenció de malalties neuropsiquiàtriques com la demència o el parkinson, eren més evidents en les persones de més edat. «Aquests resultats reforcen la importància de l’alimentació en la influència sobre el desenvolupament de la multimorbiditat en poblacions envellides i de promoure hàbits alimentaris saludables, fins i tot en etapes avançades de la vida, per reduir el risc de malalties greus i discapacitants», apunta Abbad Gómez.
Ara, els investigadors volen identificar les recomanacions dietètiques que poden tenir més impacte en la longevitat i els grups d’adults d’edat avançada que més se’n poden beneficiar.
Contra la depressió
Estudis anteriors de l’Hospital del Mar també havien demostrat que menjar bé i de manera saludable pot tenir un efecte protector davant la depressió. Dietes com la mediterrània, alguna vegetariana o les dirigides a prevenir la hipertensió, que coincideixen en determinats grups d’aliments (com fruita, verdura i llegums i la limitació de la ingesta de carn vermella i processada), prevenen la depressió. No obstant, hi ha diferències en relació amb el pes del peix, dels lactis o del sucre en les seves recomanacions d’ingesta d’aliments.
Així, està demostrat que incrementar l’adherència a la dieta mediterrània redueix en un 16% el risc de patir símptomes de depressió, l’equivalent de passar de no complir una de les recomanacions de la dieta a incorporar-la. Aquest és un factor independent d’altres com l’estil de vida, el pes corporal, la salut o el nivell sociodemogràfic dels participants.
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros