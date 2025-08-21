Caminar descalç, beneficiós si es fa de manera gradual

Els experts desaconsellen que algú que no està acostumat a caminar descalç faci un passeig de, per exemple, cinc quilòmetres per la platja

Una persona camina descalça per la platja, en una imatge d'arxiu.

Una persona camina descalça per la platja, en una imatge d'arxiu. / Freepik

EFE

EFE

Madrid

A l’estiu, cansats de calçats tancats durant hivern, moltes persones s’animen a caminar descalces sobre el terra de casa, l’herba o la sorra, un hàbit beneficiós que, no obstant això, no és apte per a tots i que ha de practicar-se de manera gradual, segons els experts.

Entre els beneficis de caminar descalç, sempre que sigui a superfícies no rígides, els experts destaquen la millora de la propicepció (sentit que permet saber en quina posició són les nostres parts del cos) i de la musculatura intrínseca del peu, l’alliberament dels peus de l’efecte del calçat i, en llocs com la platja, la millora de la circulació sanguínia. En tot cas, els experts desaconsellen completament que algú que no està acostumat a caminar descalç faci un passeig de, per exemple, cinc quilòmetres per la platja.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents