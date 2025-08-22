Compte amb els cops de calor a l'estiu: ens poden dur a l'UCI
Tot i que el temps sembla que ha millorat, no sabem que passarà en unes setmanes
Els consells de l'experta per prevenir-los i com actuar en cas de patir-ne un
Rafa Sardiña
Aquest estiu és molt dur envers els canvis de temperatura. Calors intenses que han arribat a durar quasi dues setmanes, amb nits càlides. I dies de fred i pluja que han fet que el nostre cos es reguli i estigui millor, tot i que, aquí apareixen els refredats. L'any passat es van registrar 1.386 morts per excés de calor a Espanya.
Davant l'arribada de les onades de calor i el risc que suposen, els especialistes de la Societat Andalusa de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries (SAMIUC) llancen un missatge d'advertiment i de prudència, ja que un cop de calor pot posar en risc la vida en pocs minuts, i pot requerir l'ingrés a l'UCI.
"El cop de calor és una urgència mèdica, pot posar en risc la nostra vida en pocs minuts. Però es pot prevenir si actuem amb responsabilitat i la seva detecció ràpida pot salvar la vida", assenyala la vocal de SAMIUC per la província de Jaén, la doctora Tania Amat Serna.
El cop de calor passa quan el cos se sobreescalfa per una exposició perllongada al sol o a la calor extrema. El nostre cos perd la capacitat de regular la temperatura, per la qual cosa la temperatura corporal es pot elevar per sobre dels 40 graus, provocant dany cerebral, fallada d'òrgans, problemes cardíacs i fins i tot la mort.
"Alguns dels símptomes que produeix són mareig, confusió, debilitat, pell molt calenta i envermellida, mal de cap, nàusees, vòmits, visió borrosa, el pols accelerat, convulsions o fins i tot pèrdua del nivell de consciència", explica la intensivista a l'Hospital Ciutat de Jaén.
La població de risc sobretot són:
- Nens
- Ancians
- Dones embarassades
- Persones amb malalties cròniques
- Treballadors amb exposició perllongada al sol
- Esportistes sense hidratació adequada
“Quan sospitem d'un cop de calor, a nosaltres mateixos o a algú que tinguem a prop, hem de portar la persona a un lloc fresc i ventilat, retirar-li la roba i aplicar compreses fredes o aigua al cos, no donar aigua si la persona està marejada o inconscient i trucar a emergències”, subratlla la doctora Amat.
Si la persona perd el coneixement i no respon, cal iniciar la reanimació cardiopulmonar (RCP), alhora que s'espera l'arribada dels serveis d'emergència.
Com podem prevenir-ho?
"Durant les onades de calor hem d'usar roba lleugera, mantenir una hidratació constant bevent líquid sovint, evitar l'exposició directa al sol entre les onze del matí i les quatre de la tarda i no deixar mai nens ni mascotes en vehicles tancats", recorda l'especialista de SAMIUC.
També és aconsellable consumir menjars lleugers i frescos, com fruites i verdures, ja que això ajuda a mantenir el cos hidratat i evitar el sobreescalfament.
