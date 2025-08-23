Evita els infarts amb els consells del cardiòleg José Abellán
La relació directa entre dormir bé i tenir un cor sa
Abril Escalante
Cuidar el nostre cor no sols es basa a practicar esport i fer una dieta saludable. A més, hem de dormir les hores necessàries i fer-ho d'una forma reconfortant. Així doncs, el cardiòleg José Abellán en un episodi a YouTube ens explica "Com no morir per un infart als 60 anys", basant-se en el descans i la salut del nostre cor.
Segons dades de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya, al voltant del 10% de la població pateix insomni crònic. I com ha assenyalat recentment el professor Julio Artieda, acadèmic d'aquesta institució, "la proporció de dones és una mica superior a la dels homes. L'insomni pot ser present a totes les edats, però la seva freqüència s'incrementa amb l'edat".
Amb aquestes xifres sobre la taula no sorprèn que el descans i el son s'hagin convertit en temes recurrents en continguts de salut tant a mitjans més tradicionals com a plataformes digitals. Un exemple recent i especialment rellevant és el pòdcast de Sr. Wolf, que al seu episodi de fa unes setmanes reunia el famós cardiòleg murcià José Abellán: expert en salut cardiovascular, per parlar sobre com prevenir infarts a partir dels 60 anys.
Impacte del son al cor
L'episodi, titulat 'Cirurgia del Cor: Com no Morir per un Infart als 60 anys', ha acumulat més de 800.000 visualitzacions en només tres mesos. I bona part de l'interès generat es deu precisament a la forma clara i propera en què s'aborden temes que afecten milions de persones, com l'impacte del son al cor.
A l'episodi el doctor Abellán no només va compartir consells sobre alimentació o exercici físic, sinó que va dedicar bona part de la conversa a la relació directa entre el son i la salut cardiovascular.
"Vivim amb molta llum artificial i amb molta llum blanca a la nit", explicava Abellán, alertant sobre com l'allunyament dels ritmes naturals afecta el nostre cos: "Com a éssers vius, els cicles de llum i foscor que ens dona el planeta han estat una cosa que bàsicament canviava la nostra vida".
El metge, de 39 anys, també va subratllar que dormir poc o de manera irregular (com passa amb persones que fan torns de nit o canvien constantment el seu horari) augmenta significativament el risc de patir malalties cardíaques: "Aquesta gent es posa malalta més d'infart i d'esdeveniments cardiovasculars amb el temps, i té molt de sentit".
El sistema que neteja el cervell mentre dormim
Un dels punts més cridaners de la xerrada va ser quan el cardiòleg va explicar que durant el son s'activa el sistema glinfàtic, encarregat d'eliminar toxines acumulades al cervell i crucial per a la salut mental: "És on ens reparem, és quan el nostre sistema nerviós central es neteja d'aquestes substàncies tòxiques".
I una sola nit mal adormida pot tenir conseqüències: “L'endemà augmenta la pressió arterial, augmenta la resistència a la insulina, el nostre sistema immune funciona pitjor”, advertia.
Pel que fa a les hores ideals de son el doctor va citar les recomanacions de la Societat Americana del Son: entre 7,2 i 8,9 hores per nit. Tot i això, ha reconegut que no tots els cossos funcionen igual: "Hi ha persones que amb 7 hores estan perfectes i altres que en necessiten gairebé nou".
Per saber si un ha dormit prou, Abellán va proposar un mètode tan simple com eficaç: "Encara que hi ha proves mèdiques que pots fer per saber si has descansat bé o no, l'indicador més fiable al final som nosaltres", explicant que si després de dinar tenim son, és perquè no hem descansat tan bé com ho hauríem de fer. "Per saber si has descansat bé l'indicador més fiable és quan acabes de menjar", conclou.
