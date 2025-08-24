Aquests són els símptomes de les cremades per exposició al Sol
Compte perquè a vegades no les detectem com a greus i això pot fer que se'ns compliquin
Rafa Sardiña
Patir cremades pel Sol a l'estiu és molt més comú del que creiem. La sort és que la majoria de vegades són lleus i no requereixen més que una cura per part nostra. Però a vegades poden ser més severes i no saber-ho i, aquestes requereixen consulta urgent al metge. Per tal d'identificar-les et donem un seguit de punts clau.
Símptomes que indiquen una cremada solar greu
Una cremada solar lleu sol presentar-se amb enrogiment lleu, sensibilitat i molèsties superficials que milloren en pocs dies. Les cremades solars que requereixen atenció mèdica inclouen:
- Butllofes extenses
- Dolor intens
- Febre
- Calfreds
- Malestar general
Signes de complicacions que requereixen atenció d'emergència
Els signes que us haurien d'alertar per buscar ajuda professional inclouen butllofes grans o nombroses, dolor intens, inflor important, febre, marejos, mal de cap, nàusees, vòmits, signes de deshidratació o canvis en l'estat general.
Les butllofes per cremades solars són preocupants perquè indiquen danys profunds a la pell, augmenten el risc d'infecció i poden causar cicatrius permanents si no es tracten adequadament, a més de reflectir una major gravetat de la lesió.
Si no es tracta adequadament una cremada solar greu, es poden produir infeccions de la pell, deshidratació, cicatrius permanents, hiperpigmentació o hipopigmentació i, a llarg termini, augmenta el risc de càncer de pell a causa del dany acumulat.
Una cremada solar es pot infectar quan les butllofes es trenquen o es manipulen malament. Això es reconeix per símptomes com ara dolor creixent, inflor, enrogiment al voltant de la cremada, secreció groguenca o pus, una mala olor i, en alguns casos, febre.
Com tractar les cremades solars a casa
Per tractar amb seguretat les cremades solars lleus a casa, es recomana aplicar compreses fredes, gel d'àloe vera pur o locions hidratants suaus i sense fragància, evitar productes irritants, mantenir-se hidratat i prendre analgèsics comuns com el paracetamol o l'ibuprofèn si cal.
Aquest tipus de lesió solar no s'ha de passar per alt a l'estiu. En nens i adults grans, les complicacions poden ser més freqüents i greus, com ara deshidratació greu, infeccions de la pell, alteració de la regulació tèrmica i cicatrius permanents, a causa de la seva pell més fràgil i la seva capacitat de recuperació reduïda.
