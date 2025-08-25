Els consells del pediatre envers les ulleres de sol en bebès
Això pot repercutir negativament la seva salut visual adulta
Lola Gutiérrez
Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut), més del 50% del dany ocular acumulat al llarg de la vida es produeix abans dels 20 anys. Per això mateix és imprescindible cuidar la salut visual dels nostres infants i més en els primers mesos de vida.
A més, els ulls dels nadons són especialment vulnerables a la radiació solar. Des de finals dels anys 90, diversos estudis, com el publicat a 'Archives of Ophthalmology', han constatat que les seves pupil·les són més grans i el seu cristal·lí no filtra la llum amb la mateixa eficàcia que en adults. Aquesta sensibilitat converteix la protecció ocular en un aspecte clau, sobretot els primers mesos de vida.
Tot i això, en ple auge d'accessoris infantils, moltes famílies opten per models cridaners o econòmics sense tenir en compte les seves característiques tècniques. L'elecció errònia no només anul·la la protecció esperada, sinó que fins i tot pot agreujar el problema.
L'exposició reiterada a la radiació ultraviolada des de la infància pot provocar danys irreversibles que no es manifesten immediatament, com ara cataractes precoces o degeneració macular. Per això, els experts insisteixen que no n'hi ha prou de cobrir els ulls: cal fer-ho de manera adequada.
"Sempre ulleres de sol als nadons"
El pediatre Pedro Camacho ha llançat una advertència que s'ha fet viral a les xarxes socials. En una publicació a Instagram, afirma: "Sempre s'han de posar ulleres de sol als nadons, però les de joguina o les que no tenen filtre ultraviolat poden ser més perilloses que no pas posar-los res". El seu missatge se centra en les ulleres sense filtres adequats, molt comunes a les botigues de joguines i basars, que imiten l'estètica de les homologades.
Segons explica, el principal risc d'aquests models és que “els ulls del bebè necessiten unes ulleres que estiguin homologades i que tinguin un filtre UV 400 perquè protegeixi davant dels raigs ultraviolats”. Si falta aquest filtre, la pupil·la es dilata a causa de la foscor de la lent, deixant passar més radiació que a simple vista.
Camacho subratlla que perquè unes ulleres infantils siguin segures han de complir una sèrie de requisits:
- Estar homologades
- Filtre UV 400
- Marcada la CE visible a la patilla
- Categoria de filtre solar 3
- Muntura que s'adapti a l'anatomia del nadó
- Lents resistents a impactes
A més, aconsella evitar compres impulsives a llocs que no garanteixin estàndards sanitaris. La prioritat ha de ser la protecció ocular, sempre per sobre del disseny o la moda.
Protecció també en dies ennuvolats
Experts en salut visual coincideixen que aquesta prevenció no s'ha de limitar als dies assolellats. La radiació ultraviolada és present fins i tot amb cel ennuvolat i es pot reflectir en superfícies com aigua o neu, incrementant l'exposició.
En aquesta línia, els experts adverteixen que la protecció ocular és tan important a l'estiu com l'ús de crema solar, i per això l'educació en aquest hàbit ha de començar des de la infància.
