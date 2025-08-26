Alerta sanitària per la possible presència de partícules metàl·liques en galetes Fontaneda
El lot afectat s'ha distribuït a Catalunya i altres territoris
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha avisat aquest dilluns de la possible presència de partícules metàl·liques en galetes de la marca Fontaneda i recomana no consumir-ne. Es tracta del lot OHT1153212 de Pim's Naranja, unes galetes de bescuit i xocolata amb un farcit de taronja. Ha llançat l'alerta la Comunitat de Madrid i les remeses afectades s'han distribuït a Andalusia, les Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Cantàbria, el País Valencià i el País Basc. L'empresa Mondelez, que fabrica les galetes, ha informat que les unitats afectades tenen el codi de barres 7622201639815 i el 30 d'abril de 2026 com a data de caducitat. La resta de productes Fontaneda no estan afectats per aquesta contaminació, asseguren.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut