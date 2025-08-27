Errors comuns en utilitzar crema solar que podrien estar deixant la teva pell sense protecció aquest estiu
L'exposició al sol sense protecció ens pot causar danys i a curt termini ens provoca una cremada solar
Rafa Sardiña
Durant aquesta època de l'any es fa més necessari que mai l'ús de crema solar. La radiació que emet el sol i que afecta la nostra pell és la ultraviolada. Com ens explica el doctor Francisco Ortiz Díaz, metge de família i coordinador del grup de treball de Cirurgia Menor i Dermatologia de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (Semfic), n'hi ha de tres tipus:
- La C pràcticament no arriba fins a nosaltres gràcies a la capa d'ozó
- La UVB (radiació ultraviolada B) és reflectida en part per l'atmosfera i els núvols, arribant-nos un 5% del total
- I la UVA (radiació ultraviolada A) penetra fins i tot a través dels núvols arribant fins al 95% de la radiació rebuda
Per tant, "no estem protegits, encara que estigui ennuvolat, i aquestes (UVA i UVB) són les responsables del dany solar sobre la nostra pell", assenyala l'especialista. L'exposició al sol sense protecció ens pot causar danys. A curt termini ens provoca una cremada solar, que pot anar des d'un envermelliment (eritema solar) fins a una cremada important amb formació fins i tot de butllofes.
També poden produir una "reacció en combinar-se amb certs medicaments o substàncies (fototoxicitat, fotoal·lèrgia i fotosensibilitat) i les hem de conèixer per no exposar-nos al sol si estem prenent-les". A llarg termini el dany és més greu, recalca el doctor Ortiz Díaz.
D'una banda, la radiació ultraviolada és la "responsable de l'envelliment precoç o fotoenvelliment, que consisteix en la pèrdua d'elasticitat de la pell, engruiximent i l'aparició d'arrugues juntament amb taques i hiperpigmentació de la pell".
Però sens dubte, a llarg termini, "l'efecte nociu més important és la capacitat d'induir dany a l'ADN de les nostres cèl·lules que provoqui l'aparició de càncer cutani". L'associació entre càncer de pell i radiació solar “és molt clara i hem de conèixer el risc que suposa aquesta exposició”.
A més, "ha augmentat exponencialment en les darreres dècades i, segons els experts, continuarà així en les següents. S’inclou en el codi europeu per a la prevenció del càncer que s’eviti l’exposició excessiva al sol (i a les cabines de bronzejat)".
L'error més comú en aplicar la crema solar
El més freqüent, destaca, és "no fer-lo servir o almenys no utilitzar-lo de la manera adequada". Tot i això, el que més es repeteix és "no cobrir totes les zones exposades també és un error habitual que podem veure en observar l'eritema en forma de mapa d'algunes persones que no han estès bé el producte. I exposar-se al sol en els moments del dia amb més radiació".
Els riscos de no reaplicar la crema solar
Cal reaplicar-se la crema solar "mentre estiguem exposats". Segons el factor de protecció (SPF per les seves sigles en anglès) del producte podem espaiar més o menys les aplicacions.
Un producte amb un factor de protecció 10 ens proporciona una protecció 10 vegades més llarga que si no en féssim servir cap. Per tant, si quan no faig servir protecció em “cremo” en 5 minuts, amb un protector factor 10 trigaré 50 minuts a cremar-me, i acabaré amb un eritema solar si no em reaplico el producte abans d’aquest temps (abans si hi ha molta sudoració, m’he banyat, etc.).
Com a recomanació general "seria utilitzar protectors solars d'almenys factor 30 (millor 50) i reaplicar-ho almenys cada 2 hores". En el nostre entorn, el que és aconsellable és fer servir els fotoprotectors durant la major part de l'any, sobretot en activitats a l'aire lliure, "aplicant-lo diverses vegades al dia, fent més èmfasi en els que tenen la pell molt clara o els que ja tenen dany solar".
Es pot fer servir d’un any per l’altre?
Les cremes solars "sense obrir poden durar diversos anys, però si estan caducats o fa més temps poden deixar de ser efectius i no protegir". Un cop oberts no es recomana fer-los servir més d’un any. És poc probable una reacció cutània adversa pel fet d’estar caducats, però igualment "els hem de llençar".
