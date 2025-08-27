El gran error amb la teva ampolla reutilitzable que pot arruïnar la teva salut
La teva ampolla d'aigua reutilitzable pot ser un focus de bacteris
Lucía Salazar
La fas servir cada dia, la tornes a omplir una vegada i una altra i penses que no passa res. Però al cap d’un mes, comença a fer una olor estranya… i tu continues bevent. Error fatal.
Amb la moda de deixar enrere el plàstic d’un sol ús, molts ens hem passat a les ampolles reutilitzables de vidre, metall o plàstic lliure de BPA (bisfenol A). Una decisió responsable, sí, però que amaga un detall que gairebé ningú no compleix: cal rentar-les cada dia!
Bacteris a l’aguait
Encara que sembli neta, la teva ampolla pot convertir-se en un brou de cultiu per a bacteris com E. coli, Salmonel·la o Campylobacter, que passen de la teva boca a l’aigua cada vegada que hi beus. El resultat pot anar des de molèsties digestives fins a problemes més greus. I alerta: la humitat constant també afavoreix l’aparició de floridura.
La solució? Molt senzilla
No hi ha excuses: n’hi ha prou amb rentar-la cada dia amb aigua calenta i sabó, fregant bé l’interior i deixant-la assecar abans de tornar-la a omplir. Si fa setmanes que no ho fas, encara hi ha esperança: una bona remullada amb unes gotes de lleixiu o vinagre i quedarà com nova.
Tria bé la teva ampolla
Això sí, no totes són iguals. Les que tenen broquets estrets acumulen més bacteris i són més difícils de netejar. Les de vidre, en canvi, són les més segures i menys poroses.
Així que ja ho saps: la teva ampolla d'aigua pot ser la teva millor aliada per hidratar-te… o la teva pitjor enemiga si oblides fer-li un bon repàs.
