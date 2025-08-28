Aquesta és la raó per la qual hauries de començar a menjar carxofes
Un vegetal al que hauries de donar molta més importància
Julio Vivas
Si encara no has començat a menjar carxofes, no sé a què estàs esperant, ja que hi ha una raó de pes per començar a menjar-les.
Ho explica la tiktoker Boticaria García, que comenta que “a la carxofa viuen dues dames amb noms de princeses Disney: cinarina i inulina. La cinarina és com una lampista; entra, obre les claus de la bilis i s’assegura que tot flueixi bé. Facilita la digestió dels greixos, ajuda el fetge a eliminar residus i fins i tot fa que els ronyons treballin més sovint. Però això no és tot: aquesta princesa lampista també porta capa de superheroi perquè és antioxidant i antiinflamatòria. Defèn el fetge d’enemics com l’alcohol o els restes d’alguns medicaments comuns com el paracetamol”.
I què passa amb la inulina? “Doncs és una fibra prebiòtica que és l’aliment preferit de la teva microbiota. La inulina té tot per fer feliç el teu eix cervell-intestí”.
Boticaria García, farmacèutica i divulgadora experta en nutrició, compta amb una gran comunitat de seguidors que valoren els seus consells, tant a les xarxes socials com en diversos espais televisius. En una recent participació al pòdcast Cuerpos Serranos, va tractar un tema que genera molts dubtes: la fiabilitat de la bàscula.
Aquest aparell comú a moltes llars, que de vegades sembla tenir vida pròpia, no sempre és el millor aliat. Tal com explica l’experta, “el gran problema de la bàscula és que no diferencia entre el greix i el múscul”, cosa que pot portar a interpretacions errònies del pes corporal.
Per això, Boticaria García suggereix recórrer a eines més precises i útils per conèixer millor la composició corporal, més enllà del simple número que marca la bàscula.
