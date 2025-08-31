El càncer de mama pot amagar-se darrere uns pits operats?
Aquesta operació estètica és molt habitual, però sabies que pot passar desapercebut un càncer en una revisió a conseqüència de les pròtesis mamàries?
O. Casado
De fa uns anys ençà, dur pròtesis mamàries s'ha posat de moda. És "estrany" no conèixer alguna dona del teu cercle que no s'hagi augmentat els pits. Tot i això, hi ha dones que recorren a aquesta operació després d'un càncer de mama, per tal de reconstruir el pit o pits afectats. Però, saps si es pot detectar el càncer de mama duent pròtesis mamàries?
El doctor José Manuel Felices, que té al seu compte d'Instagram gairebé 300.000 seguidors, explica que sí, les pròtesis podrien “amagar àrees de la mama en una mamografia i fer més difícil veure un càncer a temps”. Però hi ha solucions. El doctor Felices explica que en aquestes dones s'hi afegeix una projecció extra a les mamografies que està enfocada a veure aquestes àrees ocultes i poder detectar un tumor.
En aquest sentit, Felices detalla que l'ecografia i el ressò per buscar càncer s'utilitzarien igual que per a dones sense pròtesis. "El que sí que són molt útils és per controlar el trencament de les pròtesis com les contraccions, la ruptura o la migració de silicona a l'aixella", afegeix el doctor, que indica que és imprescindible que informis el teu radiòleg si portes implants per poder ajustar l'estudi.
Com fer-se una autoexploració de mama si portes pròtesis
Porteu pròtesis de mama o no, fer-se autoexploracions és essencial per a la detecció primerenca del càncer de mama. A l'hora de fer l'autoexploració és fonamental palpar bé l'àrea al voltant de l'implant i el teixit mamari natural per detectar si hi ha alguna forma o canvi de textura anòmal.
Pot fer-se estirada panxa enlaire i amb la mà dreta per sobre del cap. L'exploració es farà amb la mà esquerra al mateix si fent moviments petits per examinar bé el pit fins a l'aixella. Repetiu el mateix amb l'altra mama.
Ja dempeus i davant d'un mirall observar les mames, pressionar suaument els mugrons per veure si hi ha secrecions o estan enfonsats, palpar novament l'aixella i repetir aquest examen amb els dits per darrere del cap.
