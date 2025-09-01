Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un estudi alerta que els joves olotins ingereixen vuit vegades més d'alcohol durant les Festes del Tura

L'informe està elaborat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

Una imatge de les Festes del Tura 2024.

Una imatge de les Festes del Tura 2024. / Ajuntament d'Olot

Pau Cambronero

Pau Cambronero

Olot

Un estudi alerta que els joves de 18 anys de la Garrotxa ingereixen vuit vegades més d'alcohol durant les Festes del Tura a diferència del consum que en fan habitualment. L'informe, impulsat per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i publicat a la Revista Catalana de Pediatria, revela que el 60,2% dels joves reconeix beure alguna quantitat d'alcohol, un equivalent setmanal a dues unitats de Beguda (UBE), mesura utilitzada per quantificar el consum d’alcohol. En canvi, durant les festes, que enguany se celebren del divendres 5 al pròxim dimarts 9 de setembre, el consum puja fins al 85,2% i la mitjana s’enfila fins a 17,5 UBE. Tanmateix, els investigadors apunten que la recerca s'ha dut a terme a partir d'una mostra a 128 joves.

Desenvolupament d'addiccions

Per a poder fer la comparació, una UBE equival a uns 10 grams d’alcohol pur, aproximadament el que seria 200 ml de cervesa, 100 ml de vi o una copa de licor de 30 ml. Aquest patró el que indica és el notari augment del consum dels joves i posa de manifest la forta influència de l’entorn social i festiu en els hàbits dels joves. Uns fets que, segons apunten els creadors de l'estudi, poden ser greus en la salut i en el desenvolupament d’addiccions en una etapa clau de maduració cerebral.

Notícies relacionades i més

Els autors de l'article titulat Festa major i alcohol: consum i coneixements en adolescents de la Garrotxa, els pediatres de la Fundació Ferran Campillo i Anton Foguet, i per la metgessa Aina Foguet, també alerten que la majoria d’adolescents coneixen els efectes de l’alcohol, com els trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF), malgrat tot, aquesta informació no els fa reduir la ingesta durant les dates assenyalades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents