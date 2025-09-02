Menjar només pomes o dejuni complet: així és la 'dieta Disney' que alarma els experts
Les xarxes socials s'han omplert de conductes restrictives extremes que generen una preocupació entre els sanitaris
Rafa Sardiña
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta de les dades del sobrepès i l'obesitat: el 2024, 35 milions de nens menors de 5 anys tenien sobrepès. Aquestes patologies, que poden derivar en obesitat si no es controlen a temps, requereixen un enfocament multidisciplinari (mèdic, físic i psicològic) i la implementació de polítiques que abordin el problema social de la "grassofòbia", evitant tractaments miracle.
En les últimes setmanes, ha cobrat rellevància en xarxes socials la 'dieta Disney', una tendència preocupant per als professionals de la salut. Aquest repte juvenil implica menjar com una princesa Disney, promovent conductes restrictives extremes (de Blancaneu: només es permet consumir pomes; de La Sireneta: dejuni complet, només es beu aigua; i de la Ventafocs: menjar únicament abans del migdia, limitant-se a 550–600 calories), la qual cosa pot derivar en trastorns de la conducta alimentària (TCA).
De fet, entre l'11% i el 27% dels adolescents a Espanya presenten conductes de risc per a desenvolupar un TCA. És fonamental conscienciar sobre l'estigma que senten els nens i adolescents en l'àmbit escolar, la qual cosa pot causar un profund malestar emocional i psicològic.
Segons explica Alicia Hita, docent de Deusto Salut en el Curs de Trastorns de la Conducta Alimentària, pot reforçar la idea que “menjar poc” és una cosa positiva o necessari per encaixar en la societat, la qual cosa "afecta directament l'autoestima i a la relació amb el propi cos".
A més, des de l'experiència professional, aquests reptes solen generar comparació constant amb els altres i sensació de culpa si no s'aconsegueixen, factors de risc clars per a la salut mental, sent un factor desencadenant d'un trastorn de la conducta alimentària.
Moltes vegades es comença “jugant” o provant alguna cosa per curiositat, però aquestes pràctiques normalitzen conductes restrictives. Hita recalca que "quan menjar deixa de ser una cosa natural i es converteix en un repte, en un control o en un càstig, estem obrint la porta a una relació nociva amb l'alimentació que, en casos prolongats, pot derivar en un TCA, especialment en població més vulnerable com són els joves o adolescents".
Els riscos físics immediats i a llarg termini que pot comportar la 'dieta Disney'
A curt termini, assenyala la docent de Deusto Salut, en reduir de manera tan dràstica la ingesta d'aliments, poden aparèixer cansament, irritabilitat, marejos o dificultat per a concentrar-se. També és habitual que sorgeixin conductes d'aïllament social, obsessió pel pes o pel que es menja i un elevat nivell d'ansietat quan no s'aconsegueix complir el repte.
A llarg termini, mantenir una "alimentació insuficient compromet el creixement, el desenvolupament hormonal i la salut òssia". Però no sols parlem de conseqüències físiques: la salut mental també es veu seriosament afectada.
Aquest tipus de pràctiques afavoreix una relació poc saludable amb el menjar, que pot desembocar en un Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA), caracteritzat per la por intensa a engreixar i l'obsessió per perdre pes. A més, hem de ser conscients que és freqüent que aquests quadres s'acompanyin d'altres problemes com a depressió, ansietat o fins i tot addiccions.
Quins senyals d'alerta haurien d'observar els pares per detectar conductes de risc?
Cal estar alerta si es noten canvis bruscos en els hàbits alimentaris:
- Comptar les calories de cada menjar
- Restringir o evitar determinats aliments
- Tenir conductes compensatòries després de menjar com sol ser el cas de la bulímia
- Rebuig a menjar en companyia, preocupació excessiva pel pes
- Aïllament social o comentaris negatius sobre el seu propi cos
- Irritabilitat
- Desgana
- Tristesa
- Rendiment escolar baix
- Canvi en els entreteniments
La clau, des del punt de vista de l'especialista, està a detectar aquestes actituds aviat i obrir un espai de diàleg sense judici.
Com afecten les xarxes socials a la difusió de conductes alimentàries restrictives?
Les xarxes socials funcionen com un "mirall distorsionat: mostren cossos filtrats i realitats distorsionades. Per a un adolescent, aquesta comparació constant pot convertir-se en pressió per “encaixar” en un model estètic que no existeix, en uns ideals de bellesa o èxit irreals". I quan algú proposa un repte “fàcil”, és fàcil que s'enganxi sense valorar les conseqüències.
Els més petits són un dels grups més vulnerables per a desenvolupar TCA "perquè estan en plena construcció de la seva identitat, són més influenciables i necessiten sentir-se part del grup".
A més, "en l'adolescència hi ha una sensibilitat especial cap a la imatge corporal i l'acceptació social. Tot això els converteix en el públic més exposat i vulnerable a aquesta mena de modes".
La millor prevenció passa per "promoure una relació sana amb el menjar, fomentar l'autoestima més enllà de l'aspecte físic i ensenyar a qüestionar els missatges que circulen en xarxes socials". Detectar a temps aquestes conductes i demanar ajuda professional pot marcar la diferència i evitar que un repte viral es converteixi en un problema de salut greu.
