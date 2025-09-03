Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Així funciona el barat tractament que aconsegueix frenar les entrades i la caiguda dels cabells

La caiguda estacional del cabell a la tardor és un fenomen habitual, però existeixen fórmules que han demostrat eficàcia per reforçar el cuir cabellut

Així funciona el barat tractament que aconsegueix frenar les entrades i la caiguda dels cabells / Freepik

Maria Saiz

Cada tardor, entre setembre i novembre, moltes persones noten una caiguda més intensa dels cabells. Es tracta d’un procés natural, però pot accentuar-se i provocar l’aparició d’entrades o pèrdua de densitat capil·lar. Davant aquesta situació, especialistes apunten que avançar-se amb tractaments preventius és clau per mantenir uns cabells sans i forts.

Un dels tractaments que ha despertat més interès enguany ha estat un sèrum capil·lar reconegut amb un premi internacional al “Millor Tractament Anticaiguda 2025”. El jurat, format per professionals independents del sector de la cosmètica natural, va valorar aspectes com els ingredients, l’eficàcia i la seguretat.

Aquest tipus de sèrums acostumen a bloquejar la hormona DHT, principal responsable de la miniaturització del fol·licle en molts casos d’alopècia, alhora que estimulen el creixement de nous cabells i milloren la microcirculació al cuir cabellut.

La combinació d’ingredients com la biotina, el col·lagen o els aminoàcids afavoreix l’engruiximent dels cabells i contribueix a recuperar densitat amb el pas del temps. A més, components com la cafeïna o extractes vegetals activen la fase de creixement i redueixen l’aparició d’entrades.

Els experts recomanen aplicar aquest tipus de tractaments de forma constant durant uns mesos, ja sigui com a tractament de xoc o bé com a rutina anual de manteniment. Tot plegat, amb l’objectiu de prevenir la pèrdua capil·lar estacional i recuperar la confiança personal sense necessitat de tractaments més invasius.

