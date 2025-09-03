T'interessa: Com eliminar les doloroses durícies dels peus després de l’estiu
Els experts alerten que l’ús de calçat inadequat i la sequedat de la pell afavoreixen l’aparició de durícies; una bona hidratació i el calçat adequat són claus per prevenir-les
Després dels mesos d’estiu és habitual que moltes persones pateixin un augment de durícies als peus. Aquests engrossiments de la pell, anomenats hiperqueratosi, poden semblar inofensius, però sovint acaben provocant molèsties doloroses si no es tracten a temps.
Les durícies són una resposta de defensa del cos davant la pressió o la fricció continuada en determinades zones del peu. Les principals causes solen estar relacionades amb l’ús de calçat inadequat, deformitats del peu o una mala trepitjada.
A l’estiu, la situació s’agreuja per diversos factors: es camina més, el calçat de temporada com les xancletes o les espardenyes té menys protecció i subjecció, i la pell tendeix a ressecar-se en estar més exposada. Tot plegat facilita l’aparició d’aquestes lesions cutànies.
Prevenció i cures bàsiques
Per reduir el risc de durícies, els podòlegs recomanen:
- Triar un calçat amb forma ampla i adaptat al peu, que eviti friccions i pressions.
- Limitar l’ús de xancletes i talons alts, que afavoreixen durícies en els dits i l’avantpeu.
- Hidratar regularment els peus amb cremes específiques, especialment les que contenen urea.
Si la durícia no es tracta, pot acabar convertint-se en un call (heloma), que penetra en capes més profundes de la pell i provoca una sensació similar a tenir un cos estrany clavat. Les persones amb diabetis o problemes circulatoris han d’anar amb especial compte, ja que una durícia mal cuidada pot derivar en una úlcera.
Tractament a casa i professional
Per alleugerir les durícies a casa, es poden utilitzar cremes hidratants amb urea o la pedra tosca, sempre amb suavitat per no irritar la pell. Tot i això, el tractament més segur i eficaç és acudir a un podòleg, que les elimina mitjançant una quiropòdia amb instruments adequats.
Els especialistes desaconsellen l’ús de productes abrasius com els callicides, ja que poden provocar cremades i malmetre la pell sana del voltant.
En definitiva, la clau per mantenir uns peus sans és la constància: hidratar cada dia i escollir bé el calçat per dir adéu a les durícies i al dolor que provoquen.
