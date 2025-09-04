Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ho has de saber: Els 7 productes que no convé comprar als supermercats aquest tardor

Diversos aliments de temporada estiuenca perden qualitat i augmenten de preu amb l’arribada del fred

Bruna Segura

Girona

Amb el final de l’estiu no només canvia el clima, sinó també els aliments de temporada. A partir de la tardor hi ha productes que és millor evitar comprar als supermercats de les comarques gironines, ja que la seva qualitat baixa i el preu sol augmentar.

En primer lloc, cal descartar fruites típiques de l’estiu com la síndria, el meló i el préssec. Fora de temporada, el cost creix per la importació i, alhora, el sabor i la textura empitjoren.

Els tomàquets frescos també perden intensitat i dolçor, i en general tenen una pitjor qualitat en comparació amb altres èpoques de l’any. A més, el seu preu sol ser més alt.

Les raïms són un altre producte menys recomanable a la tardor, ja que la millor collita arriba a finals d’estiu. Després, la fruita es torna més tova i amb menys gust.

Pel que fa a les maduixes i fruits vermells, al no ser de temporada arriben com a importacions, amb menys sabor i un preu més elevat.

Les verdures pròpies de l’estiu (com carbassó, albergínia i cogombre) també perden qualitat, ja que provenen sobretot d’hivernacles o d’importacions.

En el cas dels alvocats, tot i que són recomanables, sobretot cap a finals de tardor, durant les primeres setmanes arriben majoritàriament de fora i no tenen la mateixa qualitat.

Finalment, alguns peixos com la sardina i la verat tampoc són ideals en aquesta època, ja que es troben en millors condicions a la primavera i a l’estiu.

En resum, conèixer quins productes no estan en el seu millor moment a la tardor pot ajudar a triar millor al supermercat i mantenir una compra de temporada més econòmica i saborosa.

Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: "Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat"

Salvador Illa i l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, entreguen les claus de 21 habitatges de lloguer social al municipi

La diferència entre xinesos i espanyols segons un coronel de l'Exèrcit de Terra espanyol

Salvador Illa i l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, entreguen les claus de 21 habitatges de lloguer social al municipi

Tres detinguts a Llagostera per aldadulls i robatoris

Àudios | Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: «Fins aquí hem arribat, Antonio, amic meu»

Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos

ÀUDIOS | "Això està a punt de caramel ja"

