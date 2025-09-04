Ho has de saber: Els 7 productes que no convé comprar als supermercats aquest tardor
Diversos aliments de temporada estiuenca perden qualitat i augmenten de preu amb l’arribada del fred
Amb el final de l’estiu no només canvia el clima, sinó també els aliments de temporada. A partir de la tardor hi ha productes que és millor evitar comprar als supermercats de les comarques gironines, ja que la seva qualitat baixa i el preu sol augmentar.
En primer lloc, cal descartar fruites típiques de l’estiu com la síndria, el meló i el préssec. Fora de temporada, el cost creix per la importació i, alhora, el sabor i la textura empitjoren.
Els tomàquets frescos també perden intensitat i dolçor, i en general tenen una pitjor qualitat en comparació amb altres èpoques de l’any. A més, el seu preu sol ser més alt.
Les raïms són un altre producte menys recomanable a la tardor, ja que la millor collita arriba a finals d’estiu. Després, la fruita es torna més tova i amb menys gust.
Pel que fa a les maduixes i fruits vermells, al no ser de temporada arriben com a importacions, amb menys sabor i un preu més elevat.
Les verdures pròpies de l’estiu (com carbassó, albergínia i cogombre) també perden qualitat, ja que provenen sobretot d’hivernacles o d’importacions.
En el cas dels alvocats, tot i que són recomanables, sobretot cap a finals de tardor, durant les primeres setmanes arriben majoritàriament de fora i no tenen la mateixa qualitat.
Finalment, alguns peixos com la sardina i la verat tampoc són ideals en aquesta època, ja que es troben en millors condicions a la primavera i a l’estiu.
En resum, conèixer quins productes no estan en el seu millor moment a la tardor pot ajudar a triar millor al supermercat i mantenir una compra de temporada més econòmica i saborosa.
