SALUT
Conductes de risc, què són i perquè cal entendre-les
Entendre la diferència entre aquestes conductes ajuda a actuar millor com a educadors, famílies o professionals
Celia Ávila-Rauch
Avui dia cada vegada sentim més parlar de comportaments que trenquen les normes, però no tots són iguals. Podem diferenciar entre conductes disruptives, desadaptades, de risc i temeràries. Tot i que totes comparteixen el fet d’allunyar-se del que es considera «acceptable» socialment, cadascuna té causes i conseqüències diferents.
Què són les conductes de risc?
Són aquells comportaments que posen en perill la salut o la seguretat, però sovint sense la intenció de fer mal. Un exemple comú seria creuar el carrer mirant el mòbil: la persona no vol desobeir cap norma, però no és conscient del risc real. També hi trobem situacions com el consum puntual d’alcohol o drogues en festes, on la necessitat d’integrar-se o provar coses noves supera la consciència del perill. Aquestes accions no neixen de la maldat, sinó de la inexperiència, la pressió social o la recerca d’acceptació.
Aquestes conductes solen aparèixer amb més freqüència durant l’adolescència, una etapa marcada per canvis, recerca d’identitat i necessitat d’exploració. No obstant això, també poden manifestar-se en altres moments de la vida. Aquestes conductes poden estar influïdes per diferents factors: la pressió dels iguals, la manca d’informació, conflictes familiars o escolars, i, en molts casos, la necessitat de sentir-se acceptat o valorat. És per això que la prevenció i l’educació són fonamentals per ajudar els joves -i també els adults- a prendre decisions responsables i saludables.
I què són llavors les conductes temeràries?
Aquestes van un pas més enllà. Aquí, la persona sap perfectament que allò que fa és perillós, però ho fa igualment. Hi pot haver un desig de desafiar normes, buscar emocions fortes o una falta d’empatia i d’autoregulació emocional. Són persones que diuen coses com: «m’és igual si em passa alguna cosa» o «total, res no canvia». La conducta temerària és una acció feta amb plena consciència del perill, posant-se en risc de manera voluntària, i és més greu perquè hi ha una decisió conscient de desobeir o ignorar el perill, acompanyades d’un patró de presa de decisions impulsives, sense valorar-ne adequadament les conseqüències. Serien persones poc empàtiques que desafien l’autoritat, busquen emocions fortes, amb poca autoregulació emocional.
Per tant, entendre la diferència entre conductes de risc i temeràries ens ajuda a actuar millor com a educadors, famílies o professionals. No és el mateix algú que no veu el perill que algú que el coneix i el desafia expressament. Conèixer els motius que hi ha darrere de cada conducta és clau per prevenir situacions greus i acompanyar les persones cap a una vida més segura i saludable.
Celia Ávila-Rauch és psicòloga clínica, psicoterapeuta i psicòloga aeroespacial
