Una metgessa alerta del perill de les migdiades: "Aquests son els riscos"

Dormir més de 30 minuts a migdia pot augmentar les malalties

Una metgessa alerta del perill de les migdiades: &quot;Aquests son els riscos&quot;

Una metgessa alerta del perill de les migdiades: "Aquests son els riscos"

Bruna Segura

Girona

La metgessa Sara Martín ha advertit en un vídeo recent que les migdiades excessivament llargues poden tenir efectes negatius sobre la salut. Segons explica, quan una persona dorm més de 30 minuts seguits, augmenta el risc de patir pujades de tensió, alteracions en el sucre en sang, inflor abdominal i fins i tot major probabilitat d’infart.

El risc apareix sobretot quan aquesta pràctica es repeteix de manera freqüent: “Fer-ho de tant en tant no passa res, però si es converteix en un hàbit, pot acabar afectant el sistema immunitari i les defenses del cos”, apunta la doctora.

Els experts recomanen que la migdiada es mantingui entre 15 i 30 minuts, un temps que permet recuperar energia i millorar la concentració sense arribar a les fases de son profund, que provoquen sensació de cansament en despertar-se.

En definitiva, la migdiada pot ser beneficiosa per al rendiment i la memòria, però només si es practica amb moderació.

