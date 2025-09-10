Ets fumador? Compte: Aquesta és la llista completa dels espais on estarà prohibit fumar i vapejar
La reforma de la llei del tabac amplia el veto a les terrasses i a nombrosos espais públics i privats d’ús col·lectiu
El Consell de Ministres ha aprovat un anteprojecte de reforma de la llei del tabac que amplia els espais lliures de fum, tant de cigarrets tradicionals com de vapejadors i altres dispositius relacionats. La mesura estrella és la prohibició de fumar i vapejar a les terrasses de bars i restaurants, però el text recull una llista molt més àmplia d’espais.
Segons l’anteprojecte, quedarà prohibit fumar i vapejar als llocs següents:
- Centres de treball públics i privats (excepte espais a l’aire lliure).
- Centres i serveis sanitaris, inclosos els espais exteriors dins del recinte.
- Centres educatius i universitaris.
- Instal·lacions esportives, piscines i recintes d’espectacles públics, tant interiors com exteriors.
- Zones d’atenció directa al públic i centres comercials (excepte a l’aire lliure).
- Centres de lleure, culturals, sales de lectura, museus i biblioteques.
- Bars, restaurants i establiments de restauració, tant interiors com exteriors (incloses les terrasses).
- Sales de teatre, cinemes, concerts i espectacles.
- Sales de festa i establiments de joc.
- Estacions d’autobús, tren, metro i ports, així com en vehicles de transport públic, taxis i VTC.
- Aeroports i avions amb origen o destinació a l’Estat espanyol.
- Parcs infantils i zones de joc a l’aire lliure.
- En general, tots els espais tancats d’ús públic o col·lectiu.
A més, per reforçar la protecció, també es prohibirà fumar i vapejar en un radi de 15 metres dels accessos a centres sanitaris, educatius, socials, culturals, esportius i parcs infantils.
La norma encara ha de seguir el seu tràmit parlamentari abans d’entrar en vigor, però suposa un pas endavant cap a l’extensió dels espais lliures de fum a Catalunya i arreu.
