Aquest és el moment exacte en què comença la depressió sense que t'assabentis, segons un psicòleg
José Luis Marín, de 75 anys, defensa que l’origen es troba molt abans del que imaginem
L’ansietat i la depressió són dos dels problemes de salut mental més freqüents en la societat actual. Però el psicòleg José Luis Marín ofereix una perspectiva sorprenent: “La teva ansietat d’avui, la teva depressió d’avui, no és d’avui; va començar el dia que els teus pares es van conèixer”.
Segons l’expert, la pregunta no hauria de ser “què et passa”, sinó “què t’ha passat”, perquè cal tirar enrere en la història personal i identificar els moments que van sembrar l’origen del malestar emocional.
Marín explica que ja dins de la gestació, l’estat anímic dels pares pot influir en el nadó, i que la manera com es cria un infant pot acabar derivant en afecció insegura, vulnerabilitat i, a llarg termini, ansietat o depressió.
El psicòleg també recorda que als anys 70 gairebé no es diagnosticaven depressions, no perquè no existissin, sinó perquè encara no s’havien posat categories als símptomes. A partir dels anys 80, amb la medicalització i la classificació clínica, es va començar a donar nom a realitats vinculades al sofriment humà.
Segons Marín, ja en el moment en què els pares es coneixen es comença a teixir una xarxa de mandats, creences i expectatives que pot marcar l’evolució emocional de la persona.
