L'infermer més famós d'internet revela fins a quina edat cal prohibir el mòbil als nens
Jorge Ángel alerta que l’ús prematur de pantalles pot afectar el desenvolupament, la visió i la conducta dels menors
Cada vegada més nens tenen accés a mòbils i tauletes a edats molt primerenques, fet que preocupa els experts en salut infantil per les possibles conseqüències en el rendiment escolar, el desenvolupament emocional i social, la visió i el son.
Segons el Instituto Nacional de Estadística (INE), més del 65% dels menors d’entre 10 i 15 anys tenen un telèfon intel·ligent, i molts utilitzen dispositius electrònics fins i tot abans dels sis anys. Aquesta tendència preocupa pediatres i educadors, que alerten que pot provocar dificultats de concentració, menys interacció amb l’entorn i alteracions del son.
L’infermer Jorge Ángel recomana establir límits clars segons l’edat:
- De 0 a 6 anys, cap ús de pantalles, ni mòbils, ni tauletes, ni consoles, per afavorir el joc lliure i la imaginació.
- De 7 a 12 anys, menys d’una hora diària (incloent escola i deures), per evitar afectacions en l’aprenentatge, la visió i la conducta.
- De 13 a 16 anys, menys de dues hores al dia, amb supervisió parental i prioritzant activitats sense pantalles.
Segons Ángel, cal combatre el “pantallisme” —l’addicció a les pantalles— i fomentar moments de desconnexió digital en família, mantenint els dispositius fora de les habitacions a la nit i evitant-los durant els àpats.
L’expert subratlla que no només és qüestió de limitar el temps, sinó d’ensenyar un bon ús dels dispositius, perquè els infants puguin créixer en un entorn saludable i equilibrat.
