El color de les dents pot revelar problemes de salut: quan cal alarmar-se
Els tons grocs, negres o rosats poden indicar des de desgast de l’esmalt fins a infeccions greus
El color de les dents pot reflectir tant els hàbits diaris com l’estat de salut bucodental, segons explica l’odontòloga Paula Vidal, especialista en disseny de somriures. Els aliments amb pigments foscos com el cafè, el te o el vi negre, així com els àcids, poden tacar o erosionar l’esmalt, fent que les dents es tornin més grogues amb el temps.
Una bona higiene oral —raspat després dels àpats, fil dental, col·lutori i neteges professionals— és clau per prevenir les taques i mantenir un somriure sa. No obstant això, alguns canvis de color poden indicar problemes més greus:
- Dents grogues: habitualment per desgast de l’esmalt, que deixa veure la dentina més groguenca. També pot ser per una afectació del nervi que requereix una radiografia i un tractament de conductes (endodòncia).
- Dents negres: poden indicar càries severes o necrosi pulpar (mort del teixit intern del dent), així com efectes de certs medicaments o excés de minerals com el ferro.
- Dents rosades: poden ser senyal de reabsorció interna, un procés en què el cos absorbeix el teixit del dent des de dins. És un problema greu que requereix atenció immediata si es tracta d’un dent definitiu. En dents de llet, és normal abans que caiguin, però si persisteix més d’un mes cal visitar el dentista.
Segons Vidal, un canvi sobtat de color, especialment cap al negre o el rosat, requereix anar al dentista de seguida, ja que podria tractar-se d’una infecció o càries avançada. El professional pot determinar si es tracta de taques superficials (tractables amb neteges o emblanquiments) o de problemes interns que requereixin empastaments, endodòncies o extraccions.
Per prevenir el canvi de color cal seguir una dieta equilibrada, rica en fruites i verdures, mantenir una higiene estricta, utilitzar pasta amb fluor, evitar el tabac i moderar el cafè o el te.
Els canvis en la coloració dental no només afecten l’estètica: poden ser un senyal d’alerta de malalties bucodentals, per això és important consultar el dentista davant qualsevol canvi inusual.
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Xocolates Torras obre una botiga amb projecció immersiva a la fàbrica de Cornellà del Terri