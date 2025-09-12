Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Té controlat el colesterol? Així es poden reduir els riscos greus, però molt pocs ho fan

Els experts alerten que la manca de control del colesterol i la tensió arterial multiplica el risc de patir malalties cardiovasculars greus

Té controlat el colesterol? Així es poden reduir els riscos greus, però molt pocs ho fan

Té controlat el colesterol? Així es poden reduir els riscos greus, però molt pocs ho fan / CC0

Bruna Segura

Girona

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya, tot i que moltes es podrien prevenir amb hàbits saludables com mantenir una alimentació equilibrada, fer exercici diari i controlar els factors de risc principals: deixar de fumar, vigilar la tensió arterial i mantenir el colesterol a ratlla.

No obstant això, segons el doctor José María Mostaza, responsable de la Unitat de Risc Vascular de l’Olympia Quirónsalud, la majoria de pacients amb colesterol o hipertensió no aconsegueixen mantenir aquests valors dins dels límits recomanats.

L’Estudi Observacional Santorini, publicat a The Lancet Regional Health Europe, mostra que només un 27% dels pacients espanyols amb colesterol alt aconsegueixen els objectius recomanats, tot i rebre tractament amb medicaments hipolipemiants.

Dades similars aporta l’estudi Snapshot, fet amb pacients espanyols amb hipercolesterolèmia i hipertensió:

  • Només un 24% té el colesterol controlat.
  • Només un 30% té la pressió arterial dins dels valors recomanats.
  • Només un 8% té controlats tots dos factors alhora.

Segons Mostaza, això es deu sobretot a la baixa adherència als tractaments i a la manca de consciència sobre la prevenció cardiovascular, així com a una infrautilització dels tractaments disponibles. També destaca que, tot i l’aparició de noves medicines, les eines actuals ja són eficaces però s’utilitzen poc.

Els resultats coincideixen amb un informe recent de l’Organització Mundial de la Salut, que assenyala que 4 de cada 5 pacients amb hipertensió al món no estan adequadament controlats, i que millorar aquest control podria evitar fins a 76 milions de morts d’aquí al 2050.

Els experts insisteixen que fer exercici diari, seguir una dieta saludable i complir els tractaments és clau per reduir el risc cardiovascular i evitar complicacions greus.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents