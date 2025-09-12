Té controlat el colesterol? Així es poden reduir els riscos greus, però molt pocs ho fan
Els experts alerten que la manca de control del colesterol i la tensió arterial multiplica el risc de patir malalties cardiovasculars greus
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya, tot i que moltes es podrien prevenir amb hàbits saludables com mantenir una alimentació equilibrada, fer exercici diari i controlar els factors de risc principals: deixar de fumar, vigilar la tensió arterial i mantenir el colesterol a ratlla.
No obstant això, segons el doctor José María Mostaza, responsable de la Unitat de Risc Vascular de l’Olympia Quirónsalud, la majoria de pacients amb colesterol o hipertensió no aconsegueixen mantenir aquests valors dins dels límits recomanats.
L’Estudi Observacional Santorini, publicat a The Lancet Regional Health Europe, mostra que només un 27% dels pacients espanyols amb colesterol alt aconsegueixen els objectius recomanats, tot i rebre tractament amb medicaments hipolipemiants.
Dades similars aporta l’estudi Snapshot, fet amb pacients espanyols amb hipercolesterolèmia i hipertensió:
- Només un 24% té el colesterol controlat.
- Només un 30% té la pressió arterial dins dels valors recomanats.
- Només un 8% té controlats tots dos factors alhora.
Segons Mostaza, això es deu sobretot a la baixa adherència als tractaments i a la manca de consciència sobre la prevenció cardiovascular, així com a una infrautilització dels tractaments disponibles. També destaca que, tot i l’aparició de noves medicines, les eines actuals ja són eficaces però s’utilitzen poc.
Els resultats coincideixen amb un informe recent de l’Organització Mundial de la Salut, que assenyala que 4 de cada 5 pacients amb hipertensió al món no estan adequadament controlats, i que millorar aquest control podria evitar fins a 76 milions de morts d’aquí al 2050.
Els experts insisteixen que fer exercici diari, seguir una dieta saludable i complir els tractaments és clau per reduir el risc cardiovascular i evitar complicacions greus.
