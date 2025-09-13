La sèpsia causa 17.000 morts a l’any i afecta el 5% dels ingressos hospitalaris
La mortalitat a Espanya se situa en un 28%, una xifra, expliquen des de la Societat de Medicina Intensiva, que baixa al 12% si els centres sanitaris compten amb el Codi Sèpsia. Tot i això, els metges apressen per avançar en el seu control i tractament.
Nieves Salinas
A Espanya, es calcula que uns 17.000 pacients moren a l’any per sèpsia, amb les xifres que maneja la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (Semicyuc). Segons els metges intensivistes, la incidència de la sèpsia està al voltant del 5% del total d’ingressos hospitalaris. I entre el 6% i el 10% de les persones ateses per processos infecciosos a Urgències dels hospitals pateixen aquesta afecció potencialment mortal que es produeix quan el sistema immunitari de l’organisme reacciona de manera extrema a una infecció, la qual cosa provoca una disfunció orgànica.
Avui se celebra el Dia Mundial de la Sèpsia, una data que, emfatitza la societat científica, recorda la importància d’avançar en l’estudi, control i tractament d’una síndrome que provoca 11 milions de morts a l’any al món, és a dir, una cada 2,8 segons, i que és especialment virulenta en zones geogràfiques amb deficient xarxa sanitària. Inflamació general, febre, esgarrifances, taquicàrdia, respiració agitada... són alguns dels símptomes. El risc de mort és alt. Molt alt si la sèpsia progressa a mal orgànic irreversible i xoc sèptic, que és una afecció de pressió arterial baixa que posa en risc la vida. La mortalitat de la sèpsia és conseqüència d’una suma de factors: les característiques del pacient, les del microorganisme que provoca la infecció, l’estat de gravetat que presenta abans de ser atès i l’adequació i precocitat del tractament que es rebi, diuen els metges. És per això que els metges intensivistes remarquen la importància de poder detectar a temps la infecció per controlar-la i tractar-la amb èxit.
Existeixen infeccions comunitàries (de fora del centre sanitari) i hospitalàries; i per això hi ha sèpsia en els dos àmbits. El que distingeix aquestes infeccions sol ser el microorganisme que les provoca. A més, els pacients hospitalitzats són més fràgils i, per tant, més vulnerables a les infeccions, indiquen els especialistes en cures intensives.
Qualsevol infecció pot desencadenar una sèpsia, però es necessita habitualment que es presentin un o diversos factors que l’afavoreixin, per exemple: que la provoqui un microorganisme especialment agressiu o de difícil tractament, que el malalt tingui malalties prèvies que li predisposin, o que la identificació i el tractament de la infecció es demori, cosa que provoca l’empitjorament de la infecció i el desenvolupament de la síndrome.
La mortalitat de la sèpsia a Espanya es xifra en un 28%. La del xoc sèptic se situa entre el 22% i el 40%. Una xifra, expliquen des de la Societat de Medicina Intensiva, que baixa al 12% si els hospitals compten amb Codi Sèpsia. Vol dir que aquest hospital s’ha organitzat per dotar als seus professionals de mitjans i coneixements que permeten reconèixer ràpidament els pacients que presenten aquesta emergència i aportar-los el millor tractament possible. El Codi Sèpsia, a més d’una eina clínica, és un indicador de la qualitat assistencial del centre hospitalari, apunten.
Seqüeles a llarg termini
A nivell mundial, amb les estadístiques que facilita la societat científica, una de cada cinc morts s’associa a la sèpsia. Hi ha de 47 a 50 milions de casos a l’any i, almenys, 11 milions de morts. De fet, és la primera causa de mort en hospitals al món i la primera de readmissió hospitalària al món. També és la malaltia més costosa per als sistemes nacionals de salut. Es calcula que, als Estats Units, es gasten en consideració a pacients per sèpsia al voltant de 62.000 milions de dòlars. El 50% dels supervivents pateixen seqüeles físiques o psicològiques a llarg termini. El 40%, són nens menors de 5 anys. I una dada final important. També a escala mundial, el 80% dels casos s’inicien fora de l’hospital.
