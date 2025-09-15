L'Elena pateix migranyes des dels 10 anys: "No puc ni escoltar una veu perquè em perfora el cap"
En molts moments no pot fer vida normal i de medicaments n'ha provat un munt
Rafa Sardiña
El bòtox pot ser la salvació per a les persones amb migranyes? Aquest és el cas d'Elena Rodríguez de Segòvia, veïna de Carabanchel (Madrid). Les seves dues àvies, la seva mare i ella des dels 10 anys pateix aquestes interminables cefalees. Ha provat amb diversos medicaments, i l'últim ha estat la toxina botulínica (bòtox).
Les migranyes afecten el 12% de la població. Cinc milions d'espanyols que pateixen recurrentment episodis de maldecap que ve acompanyat gairebé sempre de nàusees, fotofòbia (molèstia amb la llum), sensibilitat a sorolls i olors, cosa que empitjora els símptomes. És un dolor pulsatiu, com un batec al cervell.
Actualment, "pateixo unes cinc crisis al mes, la qual cosa és una gran millora, ja que abans podia tenir mal de cap fins a cinc dies a la setmana". Els hi posen cada tres mesos. La primera setmana "estic regular, però després em va fenomenal. El problema és que al cap de dos mesos i mig torna la freqüència inicial, gairebé diària, així que no m'han pogut allargar encara l'interval".
Mestra de professió, Elena descriu les seves crisis com un "dolor horrible" sempre a la banda esquerra. "Em fa mal l'ull, em batega, i després se m'apuja al capdavant. És com si em pressionessin aquesta part del cervell, com si me la volguessin treure".
El formatge i la xocolata em provoquen les migranyes
Tot i que ha après a conviure amb el mal de cap, de vegades ha de prendre més medicació de la recomanada “per poder seguir a classe” perquè “no puc parar sempre”. Després de tants anys patint-les, ja ha identificat els factors desencadenants dels dolors: el formatge i la xocolata. També els anticonceptius, que “vaig haver de deixar-los perquè m'augmenten les crisis”.
Tot i això, lamenta la incomprensió que avui dia envolta la malaltia perquè la gent creu que és un simple mal de cap. El seu entorn de vegades "no entén que no puc ni sentir una veu perquè em perfora el cap. I això fa mal, a més a més del mateix dolor físic".
Migranyes, de les malalties més incapacitants
En un de cada tres pacients apareix una aura abans del dolor: veuen llums, ombres visuals, "poden tenir entumiment a la cara o a la mà o dificultat per parlar durant uns minuts (menys d'una hora)", explica a aquest diari el doctor Roberto Belvís, coordinador del Grup d'Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). Després comença el dolor.
Aquesta malaltia té un component genètic. Si un membre de la família la pateix, hi ha més risc per la resta.
Quan els episodis són poc intensos i poc freqüents (per exemple, un al mes), "no arriben a ser incapacitants. Aquesta malaltia té un component genètic. Si un membre de la família la pateix, hi ha més risc a la resta. I la forma amb aura és la més hereditària".
Des del 2011, el tractament contra la migranya ha fet un gir de 180 graus: bòtox, anticossos monoclonals o els fàrmacs orals anomenats gepants, que serveixen per prevenir aquesta malaltia, que és la segona que més discapacitat genera a tot el món.
"Gairebé vaig perdre la visió d'un ull i em vaig espantar molt"
Clàudia Zapatel fa anys que pateix migranyes. Si escau, tot es va desencadenar per "estar moltes hores amb l'ordinador a la feina". El primer episodi el recorda com a "terrible" perquè li va començar a fer mal en un costat del cap i "gairebé vaig perdre la visió de l'ull i em vaig donar un ensurt".
Aquest darrer símptoma és recurrent en cadascun dels seus atacs, que cada vegada són menys freqüents perquè “tinc menys estrès”. Si hagués de descriure el dolor per a algú que no les coneix és “horrorós”.
Necessito ficar-me a les fosques en una habitació i prendre medicació
Va acudir al neuròleg, que li va confirmar el diagnòstic. Per alleujar el dolor de les migranyes recorre a l'ibuprofèn, que per a ella és “bastant efectiu”. Al neuròleg li van receptar antidepressius, però "a mi particularment em genera molt de rebuig, així que intento no prendre-m'ho". Sobre com l'afecten les migranyes, explica que “m'anul·len totalment”.
La migranya, en dades
Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), més d'1,5 milions d'espanyols pateixen migranya en la forma crònica, és a dir, pateixen mal de cap més de 15 dies al mes. A més, cada any, a Espanya, un 2,5% de la població espanyola comença a patir migranya i aproximadament en un 3% dels pacients amb migranya se'n cronifica la malaltia.
A més, la migranya s'associa amb un risc més gran d'ansietat, depressió —amb un 38% de pacients mostrant símptomes depressius moderats a greus— a més de moltes altres comorbiditats com ara problemes cardiològics i vasculars, trastorns del son, problemes inflamatoris o gastrointestinals.
"No puc tenir ni llum, ni so, ni absolutament res. Necessito ficar-me a les fosques en una habitació i prendre medicació. M'han donat una pastilla fa poc i l'estic provant, però si no prens res, no et passa". Ja sap quins són els desencadenants de les seves crisis, cosa que l'obliga a prendre precaucions: estar moltes hores davant de la pantalla de l'ordinador, amb el mòbil o passar-hi un dia sencer a la platja. Però sobretot l'estrès.
Tot i que molts pacients se senten incompresos perquè algunes persones banalitzen els seus símptomes, aquesta veïna del districte d'Arganzuela, a Madrid, ha tingut força sort perquè "m'he envoltat de gent que també les ha patit o que és comprensiva, o que simplement veu que estàs malament de veritat".
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- Aigua amb gas, si-us plau
- La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»