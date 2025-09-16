Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Et costa aixecar-te del llit? Podries patir aquest trastorn neurològic

El metge Alexandre Olmos explica que no té a veure amb la mandra ni la voluntat, sinó amb un bloqueig temporal del sistema nerviós en despertar

Et costa aixecar-te del llit? Podries patir aquest trastorn neurològic

Et costa aixecar-te del llit? Podries patir aquest trastorn neurològic

Bruna Segura

Girona

Moltes persones tenen dificultats per aixecar-se del llit al matí, però aquest fet no sempre és qüestió de mandra o falta de disciplina. Segons el metge Alexandre Olmos, podria tractar-se d’un trastorn neurològic conegut com a inèrcia del son.

L’internista explica que aquest procés apareix quan, en sonar el despertador, s’obren els ulls però el cos no reacciona. Durant els primers 30-60 segons després de despertar, la còrtex prefrontal (la part del cervell que pren decisions) encara està inactiva, cosa que provoca una capacitat de reacció similar a la d’un nen petit o una persona sota els efectes de l’alcohol.

Olmos aclareix que no és falta de força de voluntat, sinó que el cos necessita els estímuls adequats per activar-se. Per combatre la inèrcia del son, recomana:

  • Mullar-se la cara amb aigua freda, per activar el sistema nerviós
  • Exposar-se a la llum intensa, obrint la finestra per reduir la melatonina i activar el ritme circadià
  • Col·locar el despertador lluny del llit, per obligar-se a aixecar-se per apagar-lo

Segons Olmos, aquests primers moviments activen el cos i trenquen el bloqueig inicial: “No ets gandul ni indisciplinat. El teu cos només necessita les senyals correctes per començar el dia”.

La inèrcia del son és una desorientació temporal que pot durar de pocs minuts a diverses hores i que provoca:

  • Somnolència i confusió mental
  • Ralentització del pensament i dificultats de concentració
  • Canvis emocionals com irritabilitat, mal humor i baixa tolerància
  • Dificultats físiques de coordinació i precisió en les tasques

Aquest estat és comparable a estar embriac i dificulta la realització de qualsevol activitat que requereixi atenció i rapidesa mental.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents