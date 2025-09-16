Tornada a l'escola: Aquesta és la millor manera per evitar que els teus fills agafin polls
La dermatòloga Rita Rodrigues alerta sobre la resistència dels polls als fàrmacs i recomana reforçar la vigilància dels cabells dels infants a l’inici del curs escolar
Amb el setembre arriba la tornada a l’escola, i amb ella també un dels maldecaps més habituals per a moltes famílies: els polls. Aquests petits paràsits es transmeten principalment pel contacte directe amb una persona infestada i, sobretot, en compartir objectes personals com pintes, raspalls o gorres.
Segons la dermatòloga Rita Rodrigues, els polls poden provocar picor intensa al cuir cabellut i, en gratar-se, existeix el risc de desenvolupar infeccions o urticàries, especialment en infants amb pell atòpica o dermatitis. A més, assenyala que actualment aquests insectes són presents tot l’any a causa de la resistència que han desenvolupat als medicaments, fet que fa que cada infestació duri més temps.
Rodrigues recorda que el símptoma més comú és el picor, tot i que no apareix de forma immediata, sinó després de diversos dies. Per això, recomana revisar regularment els cabells dels infants i utilitzar la llendrera, sobretot a l’inici del curs, per detectar-los de manera precoç. També aconsella avisar altres famílies en cas de detectar polls per evitar nous contagis.
Pel que fa al tractament, la dermatòloga indica que el més efectiu són els productes amb pediculicides, que eliminen polls i llémenes de manera senzilla. A banda, és important rentar amb aigua calenta tota la roba, llençols, tovalloles i pintes que hagin pogut estar en contacte amb la persona infestada, ja que, encara que el poll sobreviu poc fora del cuir cabellut, és millor prevenir.
Rodrigues adverteix que els remeis casolans com el vinagre o els olis essencials poden ajudar, però també irritar el cuir cabellut i provocar eczema o picor, així que cal utilitzar-los amb precaució.
Finalment, insisteix que no cal aplicar medicaments com a mesura preventiva, ja que això només augmenta la resistència dels polls. Amb una revisió freqüent amb la llendrera i el cabell humit, pentinant cada floc des de l’arrel, ja és possible eliminar-los completament.
