Un estudi pioner de la Universitat de Toronto determina com afecta el cànnabis a la fertilitat femenina
La relació entre cànnabis i homes ja s'havia estudiat: coneix els resultats
Alexandra Costa
Per fi apareix un estudi on s'intenta trobar si hi ha contraindicacions entre el consum femení de cànnabis i la fertilitat. En el cas dels homes ja s'havia estudiat, però en el de les dones les dades que teníem eren molt contradictòries. Ara, gràcies al treball pioner de la Universitat de Toronto (Canadà), liderat per Cyntia Duval, hi ha una evidència sòlida sobre la reproducció femenina i els efectes del cànnabis. L'estudi ha estat publicat a la revista 'Nature Communications'.
L'estudi s'ha centrat a analitzar com l'exposició al tetrahidrocannabinol (THC), el principal component psicoactiu del cànnabis, pot provocar alteracions significatives als òvuls. Els investigadors van fer una combinació d'anàlisi in vitro i estudis clínics en mostres de dones que es van sotmetre a tractaments de fecundació in vitro. Les troballes són preocupants: l'exposició al cànnabis s'associa amb una taxa més elevada de maduració dels oòcits, però, paradoxalment, amb un nombre més baix d'embrions que presenten el nombre correcte de cromosomes, cosa que suggereix un impacte directe en la viabilitat i qualitat dels òvuls.
Les vies d'alteració de la fertilitat femenina
La importància d'aquest estudi, com assenyala Ignacio Cristóbal García, cap del servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid, rau en el fet que aclareix les vies específiques per les quals el cànnabis afecta la fertilitat femenina. Un dels descobriments més reveladors és la detecció de concentracions de THC i els seus metabòlits al líquid fol·licular de les dones que participen en tractaments de fertilitat. Aquesta presència directa a l'entorn on maduren els ovòcits és crucial, ja que confirma que el THC pot exercir un efecte perjudicial de manera directa i localitzada.
L'estudi detalla com el THC no només augmenta la taxa de maduració de l'oòcit, cosa que podria semblar beneficiosa a primera vista, sinó que també s'associa amb alteracions en l'expressió gènica i en l'estructura necessària per a una divisió cromosòmica correcta. Aquests canvis en l'àmbit genètic i estructural són fonamentals per a la formació d'òvuls sans i, per tant, per al desenvolupament d'embrions viables. A més, es va observar un augment en les taxes d'aneuploïdia, és a dir, una quantitat més gran d'ovòcits amb un nombre anormal de cromosomes. L'aneuploïdia és una de les principals causes d'avortaments espontanis i fallades en la implantació, cosa que subratlla el greu impacte del cànnabis en la qualitat ovocitària.
Àlex García-Faura, ginecòleg especialista en Reproducció Assistida i director científic d'Institut Marquès, emfatitza que les conclusions d'aquest estudi són "significatives i proporcionen una evidència sòlida de l'impacte negatiu del consum de cànnabis a la fertilitat femenina". Per ell, aquest treball representa una base fonamental perquè organismes reguladors, societats mèdiques i organitzacions de salut pública estableixin recomanacions i directrius clares sobre el consum de cànnabis, especialment per a aquelles dones que estan buscant concebre o que es troben en tractaments de fertilitat. Anteriorment, l'evidència sobre aquesta relació era limitada i, en part, contradictòria, però aquest nou estudi dissipa molts dubtes.
El cànnabis i la fertilitat masculina
Les noves evidències sobre el perjudici del cànnabis en la fertilitat femenina se sumen a un cos de coneixement ja establert sobre el seu impacte negatiu als homes. Com expliquen els especialistes, el consum regular de cànnabis en homes s'ha associat amb una reducció significativa en la concentració i el recompte total d'espermatozoides, així com amb alteracions en la morfologia, la motilitat i la viabilitat espermàtica. Aquests factors són crucials per a la capacitat de l'esperma de fertilitzar un òvul.
A més, s'ha demostrat que els cannabinoides poden interferir amb processos clau com ara la capacitació i la reacció acrosòmica, tots dos essencials per a una fertilització reeixida. La capacitació és el procés pel qual els espermatozoides adquireixen la capacitat de fertilitzar un òvul, mentre que la reacció acrosòmica és l'alliberament d'enzims que els permeten penetrar la capa externa de l'òvul. L'alteració d'aquests processos disminueix dràsticament les possibilitats de concepció, cosa que reforça la necessitat de conscienciar sobre els riscos del cànnabis en tots dos sexes a l'hora de buscar un embaràs.
Altres substàncies que amenacen la fecunditat
El cànnabis no és ni de bon tros l'única substància que pot comprometre la fertilitat. Els especialistes recorden que la intersecció entre les toxines ambientals i l'estil de vida amb la salut reproductiva és complexa i abasta una varietat d'agents perjudicials. Entre ells, el tabac destaca com una de les toxines amb un impacte negatiu sobre la fertilitat més que demostrat, especialment en dones. Les fumadores presenten un risc significativament més gran d'infertilitat, amb una relació dosi-resposta: fins i tot el consum de mig paquet al dia pot disminuir la fecunditat. El tabaquisme també accelera la depleció fol·licular i avança la menopausa, amb un impacte entre 1 i 4 anys. En homes, encara que l'evidència és menys concloent que en dones, el tabac s'associa amb una disminució de la densitat i la motilitat espermàtica i les alteracions morfològiques.
A més del tabac, hi ha altres substàncies i factors ambientals que els especialistes aconsellen evitar. Els opioides, la cocaïna i les drogues de disseny tenen efectes coneguts sobre el sistema reproductiu. L'alcohol, fins i tot en quantitats moderades, pot influir negativament en la fertilitat masculina i femenina. Així mateix, les toxines ambientals i la contaminació de l'aire es perfilen cada cop més com a factors de risc per a la salut reproductiva. La conscienciació sobre aquests elements és fonamental per a aquells que volen concebre, subratllant la importància d'adoptar un estil de vida saludable i evitar el consum de substàncies perjudicials per optimitzar les possibilitats d'un embaràs amb èxit.
