Alerta: Aquesta és la quantitat de peix que pots menjar sense risc d'ingerir una quantitat de mercuri nociva
L’Agència de Seguretat Alimentària adverteix sobre el consum de determinades espècies amb alt contingut en mercuri, especialment en infants i dones embarassades
Els nutricionistes recomanen consumir tres o quatre racions de peix a la setmana, ja que és una font essencial d’àcids grassos omega-3, vitamines i minerals beneficiosos per al cervell, la retina, el cor i el sistema circulatori. No obstant això, algunes espècies poden contenir nivells elevats de mercuri, un metall pesant altament contaminant que el cos elimina molt lentament i que s’acumula al cervell, el fetge i els ronyons.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la principal via d’exposició humana al mercuri és el consum de peix i marisc contaminat. La seva ingesta, fins i tot en petites quantitats, pot provocar problemes greus de salut, sobretot en dones embarassades, lactants i infants en les primeres etapes de la vida.
L’Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició ha alertat que l’exposició al metilmercuri durant l’embaràs pot afectar el desenvolupament neurològic del fetus, amb conseqüències sobre la memòria, el llenguatge i les habilitats motores. També pot causar alteracions neurològiques en adults si se’n consumeix en excés.
Espècies de peix amb alt contingut en mercuri
Les persones vulnerables (nens de fins a 9 anys, dones embarassades o que puguin estar-ho) han d’evitar completament aquestes espècies:
- Peix espasa
- Emperador
- Tonyina roja
- Lluç de riu (lucio)
Per a la resta de la població, es recomana no menjar-ne més d’una ració per setmana, i en el cas de nens i adolescents de 10 a 14 anys, limitar-se a uns 120 g al mes.
Peixos amb baix contingut en mercuri
Com a alternativa segura, es poden consumir amb més freqüència els següents peixos habituals a les comarques gironines i a la costa catalana:
- Anxova
- Bacallà
- Calamar
- Lluç
- Bacaladilla
- Llobarro
- Llenguado
- Salmó
- Sardina
- Seitó
Aquests peixos aporten els mateixos beneficis nutricionals sense el risc associat al mercuri, i es recomanen especialment durant l’embaràs i la infantesa.
