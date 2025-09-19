Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta: Aquesta és la quantitat de peix que pots menjar sense risc d'ingerir una quantitat de mercuri nociva

L’Agència de Seguretat Alimentària adverteix sobre el consum de determinades espècies amb alt contingut en mercuri, especialment en infants i dones embarassades

Alerta: Aquesta és la quantitat de peix que pots menjar sense risc d'ingerir una quantitat de mercuri nociva

Alerta: Aquesta és la quantitat de peix que pots menjar sense risc d'ingerir una quantitat de mercuri nociva / arxiu

Bruna Segura

Girona

Els nutricionistes recomanen consumir tres o quatre racions de peix a la setmana, ja que és una font essencial d’àcids grassos omega-3, vitamines i minerals beneficiosos per al cervell, la retina, el cor i el sistema circulatori. No obstant això, algunes espècies poden contenir nivells elevats de mercuri, un metall pesant altament contaminant que el cos elimina molt lentament i que s’acumula al cervell, el fetge i els ronyons.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la principal via d’exposició humana al mercuri és el consum de peix i marisc contaminat. La seva ingesta, fins i tot en petites quantitats, pot provocar problemes greus de salut, sobretot en dones embarassades, lactants i infants en les primeres etapes de la vida.

L’Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició ha alertat que l’exposició al metilmercuri durant l’embaràs pot afectar el desenvolupament neurològic del fetus, amb conseqüències sobre la memòria, el llenguatge i les habilitats motores. També pot causar alteracions neurològiques en adults si se’n consumeix en excés.

Espècies de peix amb alt contingut en mercuri

Les persones vulnerables (nens de fins a 9 anys, dones embarassades o que puguin estar-ho) han d’evitar completament aquestes espècies:

  • Peix espasa
  • Emperador
  • Tonyina roja
  • Lluç de riu (lucio)

Per a la resta de la població, es recomana no menjar-ne més d’una ració per setmana, i en el cas de nens i adolescents de 10 a 14 anys, limitar-se a uns 120 g al mes.

Peixos amb baix contingut en mercuri

Com a alternativa segura, es poden consumir amb més freqüència els següents peixos habituals a les comarques gironines i a la costa catalana:

  • Anxova
  • Bacallà
  • Calamar
  • Lluç
  • Bacaladilla
  • Llobarro
  • Llenguado
  • Salmó
  • Sardina
  • Seitó

Aquests peixos aporten els mateixos beneficis nutricionals sense el risc associat al mercuri, i es recomanen especialment durant l’embaràs i la infantesa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  2. T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
  3. Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
  4. La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
  5. Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
  6. La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
  7. L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
  8. «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»

Ho has de saber: Aquests son els quatre aliments que més han pujat de preu al setembre als supermercats gironins

Ho has de saber: Aquests son els quatre aliments que més han pujat de preu al setembre als supermercats gironins

Males notícies per a Rosa Peral: Nou revés judicial en el cas del crim de la Guàrdia Urbana

Males notícies per a Rosa Peral: Nou revés judicial en el cas del crim de la Guàrdia Urbana

La Comisisó de Garanties ha de resoldre el cas del vot nul d'ERC a Girona en un màxim de 90 dies

La Comisisó de Garanties ha de resoldre el cas del vot nul d'ERC a Girona en un màxim de 90 dies

Alerta: Aquesta és la quantitat de peix que pots menjar sense risc d'ingerir una quantitat de mercuri nociva

Alerta: Aquesta és la quantitat de peix que pots menjar sense risc d'ingerir una quantitat de mercuri nociva

Ana Julia Quezada passa de testimoni a víctima en la causa per la trama de sexe i corrupció a la presó

Ana Julia Quezada passa de testimoni a víctima en la causa per la trama de sexe i corrupció a la presó

Puigtió confirma que no es presentarà amb les sigles d'ERC

Puigtió confirma que no es presentarà amb les sigles d'ERC

Lloret subvencionarà amb 300 euros la compra de bicicletes urbanes

Lloret subvencionarà amb 300 euros la compra de bicicletes urbanes

Heaven On Earth Gospel Choir inaugura temporada al Teatre Municipal de Girona

Heaven On Earth Gospel Choir inaugura temporada al Teatre Municipal de Girona
Tracking Pixel Contents