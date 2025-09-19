Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ni cada dia, ni una a la setmana: Aquestes són les vegades que t'has de dutxar a la setmana segons un especialista

Els dermatòlegs recomanen entre dues i tres dutxes setmanals per mantenir la salut de la pell, tot i que a l’estiu pot ser necessari augmentar-ne la freqüència

Ni cada dia, ni una a la setmana: Aquestes són les vegades que t'has de dutxar a la setmana segons un especialista

Ni cada dia, ni una a la setmana: Aquestes són les vegades que t'has de dutxar a la setmana segons un especialista / Shutterstock

Bruna Segura

Girona

Tot i que moltes persones es dutxen cada dia com a part de la seva rutina, diversos especialistes en higiene i dermatologia adverteixen que fer-ho amb massa freqüència pot ser contraproduent. L’excés d’aigua calenta i de sabons agressius pot eliminar els olis naturals que protegeixen la pell, afavorint problemes com sequedat, irritacions i alteracions dermatològiques.

Segons els experts, el més recomanable és dutxar-se entre dues i tres vegades per setmana, llevat de casos en què s’hagi suat molt, com després de fer esport. La pell té un sistema d’autoneteja natural, i rentar-la en excés pot debilitar aquesta barrera protectora.

Això no vol dir que calgui descuidar la higiene diària: les aixelles, els peus, la cara i la zona íntima s’han de netejar cada dia o gairebé cada dia.

Els especialistes també recorden que la freqüència pot variar segons l’època de l’any: a l’estiu, quan suem més, és recomanable dutxar-se diàriament, mentre que a l’hivern es poden espaiar més. A més, aconsellen utilitzar aigua tèbia i sabons suaus amb pH neutre per no malmetre la dermis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents