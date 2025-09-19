El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
Aquesta tècnica nascuda al Japó combina intervals de pas ràpid i lent i ja s’està popularitzant a Catalunya com a alternativa efectiva per mantenir-se en forma
Fer activitat física de manera regular és clau per mantenir un pes saludable, prevenir malalties cròniques i millorar el benestar mental. Durant anys s’ha considerat que cal fer 10.000 passos diaris, però estudis recents indiquen que n’hi ha prou amb uns 7.000 passos al dia a partir dels 60 anys i uns 8.000 abans dels 60, sempre que es mantingui un ritme adequat.
En aquest context, ha guanyat popularitat la marxa japonesa, un mètode creat a la Universitat de Shinshu pels professors Hiroshi Nose i Shizue Masuki, que ha arribat recentment a Catalunya i que ajuda a reduir pes i millorar la salut cardiovascular i muscular.
La tècnica consisteix a caminar tres minuts a pas ràpid i tres minuts a pas lent, alternant aquest patró durant 30 minuts. Segons els seus creadors, amb quatre sessions setmanals ja es poden notar millores en la pressió arterial, la força muscular i la pèrdua de pes.
Un estudi realitzat al Japó el 2007 va comparar la marxa japonesa amb una caminada contínua a ritme suau i va concloure que aquesta tècnica d’intervals aporta beneficis físics superiors.
