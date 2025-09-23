Els perills de prendre ansiolítics segons el psicòleg Fernando Azor
Prens Alprazolam o Lorazepam?
Balma Simó
Cada vegada hi ha més persones que prenen ansiolítics per calmar respostes del cos com pressió al pit, taquicàrdies, tremolor, sudoració, insomni, etc. Aquests efectes apareixen a conseqüència de l'ansietat, l'estrès o la depressió, entre altres. Els metges de capçalera no són psicòlegs i aquesta és la resposta més immediata, mentre esperen mesos o anys que un psicòleg de la salut pública atengui els seus pacients. El Lorazepam i l'Alprazolam són dos medicaments utilitzats per resoldre aquests problemes, però aquesta és l'opinió del psicòleg clínic Fernando Azor respecte al seu consum.
Aquests fàrmacs pertanyen al grup de les benzodiazepines i, en episodis puntuals, poden resultar "veritablement eficaços" per frenar una crisi i millorar el descans, explica Azor. L'especialista afirma que triar l'un o l'altre depèn de les necessitats de cada pacient. "L'Alprazolam sol tenir un potencial de relaxació muscular més gran", assenyala el psicòleg, cosa que ho fa més recomanable quan hi ha contractures més doloroses. Tot i això, subratlla que el Lorazepam també pot resultar molt útil en aquests casos.
Un ús que pot generar addicció
Amb tot, Azor adverteix que prendre aquests fàrmacs tenen una acció mitjana, d'entre sis i vuit hores, i actuen amb rapidesa a l'organisme. És aquesta eficàcia immediata el que afavoreix l'enganxament i fa que les persones s'acostumin a recórrer a la medicació tan bon punt apareixen els símptomes.
Tot i això, l'expert assegura que segons quines situacions és necessari, però que l'ús continuat d'aquests fàrmacs provoca que la gent no busqui cap altre tipus de solucions. "Tendeix molt a afavorir l'enganxament, a ser addictius, perquè si em sento malament, em prenc la pastilla i estic bé, cosa que és absolutament lògica, hi ha moments en què és necessari, però això de vegades inhibeix la persona, frena la persona a l'hora de buscar un altre tipus de solucions per poder afrontar una crisi d'ansietat", explica l'especialista.
La teràpia és una opció efectiva
El psicòleg clínic assenyala que és en les crisis d'ansietat on els professionals del seu àmbit poden ajudar millor els pacients amb les seves teràpies: "Les crisis d'ansietat probablement són dels trastorns en què millor treballem els psicòlegs, perquè realment funciona bé el tractament, fa que puguem exposar molt bé a les persones, a moltes sensacions, i donar-li un maneig d'aquelles situacions perquè deixin d'espantar-se".
Azor també destaca recursos com el 'botó del pànic', disponible a la pàgina web de 'Psicòleg de Capçalera', que ofereix pautes per afrontar una crisi o prevenir-la abans que passi. "Una manera d'entendre de què va i que entengueu que, a més de la medicació, hi ha moltes coses que es poden fer en teràpia que val la pena fer", detalla l'especialista clínic. Aquestes són, doncs, altres alternatives a l'Alprazolam i Lorazepam, encara que Azor insisteix que l'important és no limitar-se a la medicació. "Pensar en quines altres solucions us pot obrir un altre món d'opcions que val la pena", sentencia el psicòleg clínic.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona