Les 9 plantes que són els millors remeis naturals, segons un nutricionista
Infusions que poden ajudar a regular la pressió arterial, millorar el son, reduir l’estrès o alleugerir la digestió
Girona
Tot i que molta gent recorre directament als medicaments, les infusions de plantes medicinals continuen sent una alternativa natural amb beneficis reconeguts. El nutricionista Pablo Ojeda ha compartit quines són, segons la seva experiència, les nou plantes més efectives per a la salut.
- Hibisc: ajuda a reduir la pressió arterial i millorar el perfil lipídic. Cal vigilar-ne el consum si es prenen antihipertensius.
- Sàlvia: recomanada per a dones en menopausa, ja que disminueix els fogots.
- Menta: indicada per a persones amb desordres hormonals, com excés de borrissol o acne hormonal.
- Camamilla: un clàssic per millorar la qualitat del son i reduir l’ansietat.
- Valeriana: reforça el descans i compta amb evidència científica que n’avala l’eficàcia.
- Passiflora: ajuda a reduir l’estrès i afavoreix un descans reparador.
- Gingebre: actua com a antiinflamatori natural i alleuja les digestions pesades.
- Fonoll: recomanat en casos de gasos i flatulències, ja que facilita l’expulsió.
- Cua de cavall: afavoreix l’eliminació de líquids, però cal moderar-ne el consum perquè pot reduir els nivells de vitamina B1.
En conjunt, aquestes plantes són un suport natural que, a través de les seves infusions, poden contribuir al benestar quotidià, sempre amb un consum responsable i sense substituir l’assessorament mèdic.
