Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
La pèrdua auditiva no tractada multiplica el risc de deteriorament cognitiu i aïllament social, segons els experts
Només un 6% de la gent gran a Catalunya relaciona la pèrdua auditiva amb el risc de desenvolupar demència o alzheimer, tot i ser un dels factors més determinants a partir de la mitjana edat. Així ho posa de manifest un estudi sobre salut auditiva en majors de 65 anys.
La demència és una malaltia crònica i progressiva que afecta la memòria, el pensament, l’orientació, el llenguatge i la capacitat de judici. Tot i que l’edat és un dels principals factors de risc, no és l’únic: la hipoacúsia no tractada pot accelerar aquest deteriorament.
Segons les dades, les persones amb pèrdua auditiva lleu tenen el doble de risc de patir demència respecte a aquelles que senten bé. En casos de pèrdua severa, el risc és fins a cinc vegades més alt. A més, el 80% dels majors de 80 anys tenen una pèrdua auditiva significativa, però només un 25% utilitzen audiòfons.
Els especialistes remarquen que tractar la pèrdua auditiva pot ajudar a reduir el risc de deteriorament cognitiu i millorar la qualitat de vida. Els implants coclears, per exemple, són l’única opció per recuperar l’audició en persones amb hipoacúsia greu o profunda i poden tenir beneficis en la salut cognitiva.
Les fases de la demència
- Inicial: pèrdua de memòria a curt termini i dificultats amb el llenguatge i l’aprenentatge.
- Intermèdia: deteriorament moderat, problemes de memòria a llarg termini i desorientació.
- Avançada: pèrdua total de memòria i dependència absoluta.
Com prevenir els problemes cognitius?
No hi ha una fórmula infal·lible, però els experts recomanen:
- Fer proves auditives anuals.
- Practicar activitats d’agilitat mental.
- Mantenir una vida social activa.
- Controlar la pressió arterial i el colesterol.
- Seguir una dieta saludable amb vitamina D.
- Evitar el tabac.
En definitiva, cuidar l’oïda no només millora la comunicació i la vida social, sinó que també pot protegir la salut del cervell.
