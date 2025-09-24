Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència

La pèrdua auditiva no tractada multiplica el risc de deteriorament cognitiu i aïllament social, segons els experts

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència / CC0

Bruna Segura

Girona

Només un 6% de la gent gran a Catalunya relaciona la pèrdua auditiva amb el risc de desenvolupar demència o alzheimer, tot i ser un dels factors més determinants a partir de la mitjana edat. Així ho posa de manifest un estudi sobre salut auditiva en majors de 65 anys.

La demència és una malaltia crònica i progressiva que afecta la memòria, el pensament, l’orientació, el llenguatge i la capacitat de judici. Tot i que l’edat és un dels principals factors de risc, no és l’únic: la hipoacúsia no tractada pot accelerar aquest deteriorament.

Segons les dades, les persones amb pèrdua auditiva lleu tenen el doble de risc de patir demència respecte a aquelles que senten bé. En casos de pèrdua severa, el risc és fins a cinc vegades més alt. A més, el 80% dels majors de 80 anys tenen una pèrdua auditiva significativa, però només un 25% utilitzen audiòfons.

Els especialistes remarquen que tractar la pèrdua auditiva pot ajudar a reduir el risc de deteriorament cognitiu i millorar la qualitat de vida. Els implants coclears, per exemple, són l’única opció per recuperar l’audició en persones amb hipoacúsia greu o profunda i poden tenir beneficis en la salut cognitiva.

Les fases de la demència

  • Inicial: pèrdua de memòria a curt termini i dificultats amb el llenguatge i l’aprenentatge.
  • Intermèdia: deteriorament moderat, problemes de memòria a llarg termini i desorientació.
  • Avançada: pèrdua total de memòria i dependència absoluta.

Com prevenir els problemes cognitius?

No hi ha una fórmula infal·lible, però els experts recomanen:

  • Fer proves auditives anuals.
  • Practicar activitats d’agilitat mental.
  • Mantenir una vida social activa.
  • Controlar la pressió arterial i el colesterol.
  • Seguir una dieta saludable amb vitamina D.
  • Evitar el tabac.

En definitiva, cuidar l’oïda no només millora la comunicació i la vida social, sinó que també pot protegir la salut del cervell.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
  2. Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
  3. Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
  4. Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
  5. Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
  6. Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
  7. Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
  8. Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts

Les 9 plantes que són els millors remeis naturals, segons un nutricionista

Les 9 plantes que són els millors remeis naturals, segons un nutricionista

Una trentena de docents d'arreu d'Espanya es reuneixen a S'Agaró en el tret de sortida del programa "Generació Docents"

Una trentena de docents d'arreu d'Espanya es reuneixen a S'Agaró en el tret de sortida del programa "Generació Docents"

El Senat insta el Govern a invertir en el patrimoni cultural de Figueres

El Senat insta el Govern a invertir en el patrimoni cultural de Figueres

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència

Un famós periodista s'enfronta a un taxista a Madrid després d'un episodi de catalanofòbia

Un famós periodista s'enfronta a un taxista a Madrid després d'un episodi de catalanofòbia

Patricio Ochoa, metge especialista en longevitat: aquesta és la forma de netejar la fruita i la verdura

Patricio Ochoa, metge especialista en longevitat: aquesta és la forma de netejar la fruita i la verdura

VÍDEO | Cloe Riembau guanya el Premi Sona9 2025 amb la seva proposta entre el pop d’autor, el jazz i l’indie pop

VÍDEO | Cloe Riembau guanya el Premi Sona9 2025 amb la seva proposta entre el pop d’autor, el jazz i l’indie pop

L'Ajuntament de Ribes de Freser rebrà més de 300.000 euros per reformar la residència per a gent gran Vall de Ribes

L'Ajuntament de Ribes de Freser rebrà més de 300.000 euros per reformar la residència per a gent gran Vall de Ribes
Tracking Pixel Contents