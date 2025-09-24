Et cauen els cabells? Un expert explica el possible motiu i algunes solucions
La caiguda estacional dels cabells és un procés normal, però si s’allarga massa o afecta la densitat capil·lar pot indicar un problema mèdic
A la tardor, moltes persones de les comarques gironines noten una caiguda més abundant dels cabells. Es tracta d’un procés habitual conegut com a efluvi telogen, que forma part del cicle natural de renovació dels cabells. De mitjana, cada dia es desprenen uns 100 cabells que són substituïts per uns de nous. A la tardor aquest procés s’accelera i poden caure fins a 400 cabells diaris, que posteriorment es recuperen.
Els cabells passen per tres fases:
- Anàgena (creixement): els cabells es formen i creixen durant anys.
- Catàgena (transició): el creixement s’atura i el fol·licle canvia de forma.
- Telògena (repòs): els cabells cauen i en comencen a créixer de nous.
Aquest cicle es veu influït per factors com la genètica, l’alimentació, l’estrès o l’embaràs, i es concentra especialment a la tardor i la primavera.
Tot i que la caiguda de tardor no sol ser preocupant, hi ha senyals que indiquen la necessitat de visitar un dermatòleg:
- Si els cabells es tornen més fins i febles.
- Si el cuir cabellut comença a clarejar.
- Si la caiguda es manté de manera constant durant setmanes.
- Si apareixen calbes circulars, picor, enrogiment o inflamació.
En aquests casos, podria tractar-se d’alopecia per causes genètiques, hormonals, mèdiques o nutricionals, i caldria un diagnòstic professional.
Els especialistes recomanen algunes mesures senzilles per cuidar els cabells durant aquesta època:
- Raspallar els cabells abans de rentar-los per evitar trencaments.
- Dormir sempre amb els cabells secs.
- Fer massatges al cuir cabellut per estimular la circulació.
- Evitar pentinats molt tensos.
- Rentar els cabells tants cops com sigui necessari sense por que caiguin més.
- Mantenir una dieta equilibrada i, en alguns cas, complementar amb suplements de ferro o vitamines.
En definitiva, la caiguda dels cabells a la tardor és normal i reversible, però si es prolonga o va acompanyada d’altres símptomes, és important consultar un especialista.
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts