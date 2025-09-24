Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Et cauen els cabells? Un expert explica el possible motiu i algunes solucions

La caiguda estacional dels cabells és un procés normal, però si s’allarga massa o afecta la densitat capil·lar pot indicar un problema mèdic

Et cauen els cabells? Un expert explica el possible motiu i algunes solucions

Et cauen els cabells? Un expert explica el possible motiu i algunes solucions / Freepik

Bruna Segura

Girona

A la tardor, moltes persones de les comarques gironines noten una caiguda més abundant dels cabells. Es tracta d’un procés habitual conegut com a efluvi telogen, que forma part del cicle natural de renovació dels cabells. De mitjana, cada dia es desprenen uns 100 cabells que són substituïts per uns de nous. A la tardor aquest procés s’accelera i poden caure fins a 400 cabells diaris, que posteriorment es recuperen.

Els cabells passen per tres fases:

  • Anàgena (creixement): els cabells es formen i creixen durant anys.
  • Catàgena (transició): el creixement s’atura i el fol·licle canvia de forma.
  • Telògena (repòs): els cabells cauen i en comencen a créixer de nous.

Aquest cicle es veu influït per factors com la genètica, l’alimentació, l’estrès o l’embaràs, i es concentra especialment a la tardor i la primavera.

Tot i que la caiguda de tardor no sol ser preocupant, hi ha senyals que indiquen la necessitat de visitar un dermatòleg:

  • Si els cabells es tornen més fins i febles.
  • Si el cuir cabellut comença a clarejar.
  • Si la caiguda es manté de manera constant durant setmanes.
  • Si apareixen calbes circulars, picor, enrogiment o inflamació.

En aquests casos, podria tractar-se d’alopecia per causes genètiques, hormonals, mèdiques o nutricionals, i caldria un diagnòstic professional.

Els especialistes recomanen algunes mesures senzilles per cuidar els cabells durant aquesta època:

  • Raspallar els cabells abans de rentar-los per evitar trencaments.
  • Dormir sempre amb els cabells secs.
  • Fer massatges al cuir cabellut per estimular la circulació.
  • Evitar pentinats molt tensos.
  • Rentar els cabells tants cops com sigui necessari sense por que caiguin més.
  • Mantenir una dieta equilibrada i, en alguns cas, complementar amb suplements de ferro o vitamines.

En definitiva, la caiguda dels cabells a la tardor és normal i reversible, però si es prolonga o va acompanyada d’altres símptomes, és important consultar un especialista.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
  2. Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
  3. Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
  4. Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
  5. Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
  6. Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
  7. Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
  8. Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència

Un famós periodista s'enfronta a un taxista a Madrid després d'un episodi de catalanofòbia

Un famós periodista s'enfronta a un taxista a Madrid després d'un episodi de catalanofòbia

Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges

Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges

Patricio Ochoa, metge especialista en longevitat: aquesta és la forma de netejar la fruita i la verdura

Patricio Ochoa, metge especialista en longevitat: aquesta és la forma de netejar la fruita i la verdura

VÍDEO | Cloe Riembau guanya el Premi Sona9 2025 amb la seva proposta entre el pop d’autor, el jazz i l’indie pop

VÍDEO | Cloe Riembau guanya el Premi Sona9 2025 amb la seva proposta entre el pop d’autor, el jazz i l’indie pop

L'Ajuntament de Ribes de Freser rebrà més de 300.000 euros per reformar la residència per a gent gran Vall de Ribes

L'Ajuntament de Ribes de Freser rebrà més de 300.000 euros per reformar la residència per a gent gran Vall de Ribes

Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent

Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent

Et cauen els cabells? Un expert explica el possible motiu i algunes solucions

Et cauen els cabells? Un expert explica el possible motiu i algunes solucions
Tracking Pixel Contents