Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent

El jugador del Barça va explicar-ho durant la primera edició del ‘Futbol Festa’, un esdeveniment celebrat al Fòrum de Barcelona

Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent

Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent

Bruna Segura

Girona

El migcampista del FC Barcelona, Pedri, ha revelat un dels secrets del seu canvi físic i mental: la pràctica del dejuni intermitent. El jugador va compartir-ho en la primera edició del Futbol Festa, organitzada per Decathlon al Fòrum de Barcelona.

Segons va explicar, aquest nou hàbit alimentari l’ha ajudat a sentir-se més fort i amb més energia, a la vegada que redueix el risc de lesions: “Dimos amb la tecla en la preparació física que em faltava per evitar, en la mesura del possible, les lesions”, va assenyalar.

Pedri fa només dues àpats al dia, dinar i sopar, excepte en dies de partit, quan incorpora un esmorzar complet. Durant les hores de dejuni només beu aigua per mantenir una bona hidratació. L’empenta per iniciar aquesta pràctica li va arribar de la mà del seu company Ferran Torres, que li va recomanar provar-ho.

El futbolista també destaca la importància del treball de força al gimnàs i d’algunes rutines compartides amb Torres, com els banys d’aigua freda abans d’entrenar: un ritual que els ajuda a començar les sessions amb més vitalitat.

Tot i aquest rigor, Pedri reconeix que li costa resistir-se a les croquetes de pernil de la seva mare, que només es permet esporàdicament després d’algun partit, tot afegint amb humor que ja tindrà temps de menjar-ne més un cop es retiri.

Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent

Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent
