Patricio Ochoa, metge especialista en longevitat: aquesta és la forma de netejar la fruita i la verdura
L’especialista en longevitat recomana l’ús d’ozó com a mètode més segur i eficaç per eliminar bacteris i pesticides
La fruita i la verdura són fonamentals en una dieta equilibrada, però durant el cultiu poden quedar exposades a bacteris, fongs, virus i restes de pesticides. Per això és essencial netejar-les correctament abans de consumir-les.
El metge especialista en longevitat, Patricio Ochoa, ha compartit el que considera el millor sistema de neteja. Després de provar remeis casolans com el vinagre, el bicarbonat o productes comercials, va concloure que no eren prou segurs ni efectius, ja que deixaven gust i olor residuals.
La solució que recomana és una màquina d’ozó que, combinada amb aigua, aconsegueix eliminar els contaminants sense deixar rastre. “El millor és que, quan acaba de fer el seu efecte, es converteix en oxigen”, afirma Ochoa.
A més, aquest sistema té un altre avantatge: allarga la frescor dels aliments. Segons l’expert, fins i tot unes raïms poden mantenir-se en bon estat durant setmanes si es netegen amb aquest mètode.
