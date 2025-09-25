L’ajust que tot pare o mare hauria d’activar al mòbil dels fills menors, segons una experta en tecnologia
El “mode restringit” de YouTube ajuda a filtrar vídeos amb contingut violent, sexual o inadequat i es pot activar en pocs segons
YouTube pot ser una eina molt útil perquè els infants aprenin, s’entretinguin i explorin, però també comporta riscos si no es configura correctament. Segons l’experta en tecnologia Marian Sánchez, és essencial que els pares i mares activin el mode restringit en els dispositius dels fills.
L’activació és ràpida i es fa directament des de l’aplicació de YouTube:
- Obrir l’app al mòbil del menor.
- Accedir al perfil.
- Entrar a Configuració (icona de la roda dentada).
- Seleccionar l’apartat General.
- Activar l’opció Mode restringit.
Aquesta funció bloqueja automàticament vídeos amb contingut inapropiat, tot i que no és infal·lible. Pot deixar escapar algun vídeo inadequat o, a la inversa, amagar-ne de correctes. A més, cal recordar que s’ha d’activar a cada dispositiu que utilitzi el menor.
Els especialistes recomanen complementar aquesta mesura amb altres eines com YouTube Kids, Google Family Link o aplicacions de control parental, així com la supervisió directa de les famílies.
En definitiva, activar el mode restringit és una manera senzilla i eficaç de millorar la seguretat digital dels menors a les comarques gironines i a Catalunya.
