L’ajust que tot pare o mare hauria d’activar al mòbil dels fills menors, segons una experta en tecnologia

El “mode restringit” de YouTube ajuda a filtrar vídeos amb contingut violent, sexual o inadequat i es pot activar en pocs segons

Bruna Segura

Girona

YouTube pot ser una eina molt útil perquè els infants aprenin, s’entretinguin i explorin, però també comporta riscos si no es configura correctament. Segons l’experta en tecnologia Marian Sánchez, és essencial que els pares i mares activin el mode restringit en els dispositius dels fills.

L’activació és ràpida i es fa directament des de l’aplicació de YouTube:

  1. Obrir l’app al mòbil del menor.
  2. Accedir al perfil.
  3. Entrar a Configuració (icona de la roda dentada).
  4. Seleccionar l’apartat General.
  5. Activar l’opció Mode restringit.

Aquesta funció bloqueja automàticament vídeos amb contingut inapropiat, tot i que no és infal·lible. Pot deixar escapar algun vídeo inadequat o, a la inversa, amagar-ne de correctes. A més, cal recordar que s’ha d’activar a cada dispositiu que utilitzi el menor.

Els especialistes recomanen complementar aquesta mesura amb altres eines com YouTube Kids, Google Family Link o aplicacions de control parental, així com la supervisió directa de les famílies.

En definitiva, activar el mode restringit és una manera senzilla i eficaç de millorar la seguretat digital dels menors a les comarques gironines i a Catalunya.

