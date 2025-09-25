Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte amb els esmorzars escombraries: molt típics, però molt poc recomanables segons el metge Manuel Viso

L'energia se'ns acabarà a les 11 h

I tu, què prens per a esmorzar?

I tu, què prens per a esmorzar? / freepik

Lola Gutiérrez

El primer àpat del dia és el més important segons els metges i nutricionistes. Així doncs, fer un esmorzar abundant, saludable i variat és indispensable per arrencar el dia amb energia.

No obstant això, n'hi ha que semblen una cosa... i després són una altra.

Es tracta dels esmorzars escombraries, i en parla el doctor Manuel Viso al seu perfil d'Instagram, @manuelvisothedoc, on a finals d'agost compta amb més de 80.000 seguidors.

El metge divulgador avisa en un dels seus últims vídeos sobre els perills de certs esmorzars típics i que semblen saludables a simple vista: "Si esmorzes així, la teva energia se'n va a les escombraries abans de les 11 h del matí".

Els esmorzars escombraries

Es refereix a alguns dels esmorzars més comuns... però que en realitat són “esmorzars escombraries que semblen inofensius”.

Es tracta de tres tipus: el primer, el cafè només amb galetes o bé brioixeria industrial: "Sucre i zero sacietat... és com encendre un foc amb un paper, crema ràpidament i s'apaga igual de ràpid".

El segon, del qual alerta, és la combinació de torrada de pa blanc amb margarina i melmelada ensucrada: "Farines resinades, greixos dolents i sucre per tot arreu... traduït: gana assegurada".

Després d'aquests dos exemples, Viso enumera un dels més típics: els cereals ensucrats de caixa amb llet: "Sembla un esmorzar, però bàsicament són unes postres disfressades de saludable".

"Fam abans de mig matí"

El metge explica que no és que esmorzar així estigui malament, és que així provoques pujades de sucre i baixons d'energia. "Són ràpids, sí. Però també són el bitllet directe als pics de glucosa, baixons d'energia i gana abans de mig matí. No són sans… ni de lluny".

