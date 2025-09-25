Compte amb els esmorzars escombraries: molt típics, però molt poc recomanables segons el metge Manuel Viso
L'energia se'ns acabarà a les 11 h
Lola Gutiérrez
El primer àpat del dia és el més important segons els metges i nutricionistes. Així doncs, fer un esmorzar abundant, saludable i variat és indispensable per arrencar el dia amb energia.
No obstant això, n'hi ha que semblen una cosa... i després són una altra.
Es tracta dels esmorzars escombraries, i en parla el doctor Manuel Viso al seu perfil d'Instagram, @manuelvisothedoc, on a finals d'agost compta amb més de 80.000 seguidors.
El metge divulgador avisa en un dels seus últims vídeos sobre els perills de certs esmorzars típics i que semblen saludables a simple vista: "Si esmorzes així, la teva energia se'n va a les escombraries abans de les 11 h del matí".
Els esmorzars escombraries
Es refereix a alguns dels esmorzars més comuns... però que en realitat són “esmorzars escombraries que semblen inofensius”.
Es tracta de tres tipus: el primer, el cafè només amb galetes o bé brioixeria industrial: "Sucre i zero sacietat... és com encendre un foc amb un paper, crema ràpidament i s'apaga igual de ràpid".
El segon, del qual alerta, és la combinació de torrada de pa blanc amb margarina i melmelada ensucrada: "Farines resinades, greixos dolents i sucre per tot arreu... traduït: gana assegurada".
Després d'aquests dos exemples, Viso enumera un dels més típics: els cereals ensucrats de caixa amb llet: "Sembla un esmorzar, però bàsicament són unes postres disfressades de saludable".
"Fam abans de mig matí"
El metge explica que no és que esmorzar així estigui malament, és que així provoques pujades de sucre i baixons d'energia. "Són ràpids, sí. Però també són el bitllet directe als pics de glucosa, baixons d'energia i gana abans de mig matí. No són sans… ni de lluny".
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»