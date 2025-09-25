Alerta: Per què els roncs poden ser un senyal d’alerta greu?
Un 25% de la població pateix aquest trastorn, que afecta la qualitat de vida i pot derivar en malalties cardiovasculars o fins i tot en la mort
L’apnea obstructiva del son (SAOS) és una malaltia que es caracteritza per aturades repetides de la respiració mentre es dorm, sovint superiors als 10 segons. El col·lapse de les vies respiratòries redueix l’entrada d’oxigen als pulmons i al cervell, obligant el cos a despertar-se constantment.
Segons el doctor Federico Hernández Alfaro, cirurgià maxil·lofacial i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, aquesta condició no només perjudica el descans nocturn, sinó que també provoca somnolència diürna i fatiga crònica. A més, la manca d’oxigen augmenta el risc de hipertensió, malalties cardiovasculars, alteracions metabòliques i accidents, i en casos greus pot arribar a ser mortal.
Els símptomes més habituals són roncs forts i irregulars amb pauses de respiració, cansament i fatiga persistent. El diagnòstic es fa amb una polisomnografia, una prova que analitza diferents variables del son.
Pel que fa als tractaments, hi ha diverses opcions:
- Pèrdua de pes, especialment en pacients amb sobrepès.
- CPAP, un dispositiu que manté obertes les vies respiratòries mentre es dorm.
- Fèrules dentals d’avanç mandibular, efectives només en casos lleus.
- Cirurgia ortognàtica, que avança els ossos facials per ampliar les vies respiratòries. Segons els experts, és l’únic tractament amb potencial curatiu en casos moderats o greus amb deformitat dentofacial.
Aquest trastorn és més comú en homes, persones grans i pacients amb sobrepès. Els especialistes recomanen no ignorar els roncs persistents i consultar un professional per descartar apnea del son i evitar complicacions futures.
