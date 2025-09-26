Què significa no tenyir-se les canes segons la psicologia?
Psicòlogues i investigadores apunten que assumir el procés natural d’envelliment millora el benestar emocional i la qualitat de vida
Les canes formen part del procés natural de la vida i, encara que moltes persones optin per tenyir-se per mantenir el color de cabell anterior, cada vegada més decideixen mostrar-les amb naturalitat. La psicologia interpreta aquesta elecció com una oportunitat per acceptar l’envelliment i desafiar els estereotips socials que associen bellesa amb joventut.
Una oportunitat per normalitzar l’envelliment
La doctora Becca Levy, professora de psicologia i epidemiologia a la Universitat de Yale, ha estudiat com influeixen els estereotips sobre l’edat en la salut. Segons la seva recerca, les persones que interioritzen imatges positives sobre l’envelliment viuen més i amb millor qualitat de vida.
Durant el confinament de la COVID-19, quan moltes persones no podien anar a la perruqueria, es va produir un punt d’inflexió: deixar créixer les canes es va viure com un acte de llibertat i apoderament personal.
El valor de l’autenticitat
Diversos estudis remarquen que no tenyir-se alleuja la pressió de mantenir una imatge fixa i redueix l’estrès. Això es tradueix en una millora del benestar emocional i la salut mental.
La professora Vanessa Cecil, de la Universitat d’Exeter, va investigar l’impacte social de les canes en dones grans i va destacar que, en societats occidentals, sovint se les percep com a poc competents. Davant d’aquests estàndards, cada vegada més dones trien ser autèntiques per sobre de semblar eternament joves.
Canes com a símbol d’experiència
Assumir el cabell blanc no és només una qüestió estètica: es pot llegir com un símbol de identitat, experiència i coherència personal. A les comarques gironines i a tot Catalunya, on la cultura de la imatge també pesa, aquesta tendència connecta amb una voluntat de viure d’una manera més conscient i lliure d’expectatives socials.
Tot i que tradicionalment són les dones qui més han recorregut al tint, cada cop més persones —homes i dones— escullen no amagar les canes com a expressió d’acceptació, benestar i autoestima.
