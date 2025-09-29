El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts
Conèixer la teva composició corporal és clau
Rebeca Gil
Moltes persones volen perdre pes i per a fer-ho, solen seguir dietes miracle. Això fa que hi hagi el temut efecte rebot o bé que no es perdi el pes esperat o fins i tot, que es posi en perill la salut. Segons els nutricionistes, aquest és el millor mètode per perdre pes saludablement i de forma efectiva: la "impedanciometria" nutricional.
I és ara el moment perquè per a moltes persones el nou any no comença després de la nit de Cap d'Any, sinó que ho fa just ara, a la tornada de l'estiu. És aquests dies quan ens marquem els nous propòsits meditats durant les vacances. Això sí, aquests propòsits són molt similars als d'un any nou:
- Deixar de fumar
- Practicar més esport
- Recuperar la línia en cas d'haver agafat algun quilo de més com a conseqüència les vacances
I què és el primer que fem? Doncs pesar-nos per veure quant hem guanyat i quants quilos volem perdre. Però, el nombre que apareix a la bàscula és realment significatiu? Quina importància li hem de donar?
Doncs des del servei d'Endocrinologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor asseguren que fixar-nos únicament en allò que ens mostra la bàscula i obsessionar-nos amb aquest número desitjat que volem aconseguir és un gran error. I és que els experts expliquen que “el pes és igual, el realment important és saber la quantitat de greix que tenim al cos i millorar la nostra composició corporal”.
Tots els quilos no són greixosos
Quan es parla de composició corporal es refereix als diferents percentatges de greix, ossos, aigua i músculs que conformen el cos humà. I cada persona té la seva pròpia composició corporal. Així, dues persones “del mateix sexe amb el mateix pes es poden veure totalment diferents perquè la seva composició corporal no és la mateixa”, expliquen els endocrins del Sagrat Cor.
"El cos humà està format per ossos, aigua, músculs i greix. Cadascun d'aquests elements té una massa i volum diferent, per la qual cosa en realitat és una qüestió de densitat (massa/volum)", afegeixen.
Tenint en compte això, els músculs, per exemple, són un 18-20% més dens que el greix, de manera que 1 quilo de múscul ocupa menys volum que 1 quilo de greix. Per això la insistència dels endocrins que no ens obsessionem a aconseguir determinat pes. L'objectiu, explica els especialistes, és “disminuir l'excés de greix corporal transformant-lo en múscul”.
Com saber quina és la meva composició corporal?
Quan pugem a la bàscula de casa només veiem un número. Aleshores, com saber quina proporció d'aigua, ossos, músculs o greix està conformant aquest nombre? Els especialistes en endocrinologia tenen una forma d'analitzar-ho, la impedanciometria, que permet determinar quin percentatge del nostre pes és greix i quina és aigua corporal.
Es tracta d'una prova molt senzilla, ja que s'assembla a una bàscula normal, però les dades que aporta són essencials per poder dissenyar una estratègia de pla esportiu i nutricional en funció de les nostres necessitats, bé perdre greix, construir múscul o ambdues.
"I aquí arriba el moment de començar a menjar de manera saludable, reduint el consum d'aliments grassos, i de fer esport de forma quotidiana combinant l'exercici cardiovascular amb exercicis de força. La clau és primer perdre greix i després tonificar els músculs"
No confondre composició corporal amb IMC
Per acabar, els endocrins del Sagrat Cor adverteixen que és important no confondre l'anàlisi de composició corporal amb el conegut IMC (índex de massa corporal). L'IMC és un índex sobre la relació entre el pes i l'alçada, generalment utilitzat per classificar el pes insuficient, sobrepès i obesitat en població adulta.
En canvi, igual que passa amb la bàscula de casa “la composició corporal no és valorable a través de l'IMC, ja que únicament té en compte l'alçada i el pes, però no com està distribuït aquest últim (massa muscular, massa greix i esquelet ossi)”.
De fet, en opinió dels endocrins, l'IMC generalment sobreestima el teixit adipós en aquells amb més massa corporal (per exemple, els atletes) i subestima l'excés de greix en aquells amb menys massa corporal.
