Dolor al pit o infart? Les claus per saber diferenciar-los i quan cal anar al metge

Conèixer els senyals d’alarma pot salvar vides

Les malalties cardiovasculars continuen sent una de les principals causes de mortalitat a Catalunya, especialment els ictus, la insuficiència cardíaca i l’infart de miocardi. Entre els seus símptomes més comuns hi ha la dificultat per respirar, les nàusees, la fatiga i l’opressió al pit.

Tot i això, el dolor toràcic no sempre indica un problema greu: sovint és d’origen osteomuscular. Per això és essencial saber quan es tracta d’un simple malestar i quan cal anar immediatament a urgències.

Com distingir un dolor muscular d’un possible infart?

  • Dolor muscular: empitjora amb els moviments o la pressió local, i millora amb analgèsics convencionals.
  • Dolor d’origen cardíac: té un caràcter opressiu, pot irradiar-se al braç esquerre, empitjora amb l’esforç i sovint s’acompanya de mareig, sudoració freda, nàusees o malestar general.

Factors de risc

Els especialistes remarquen que persones amb hipertensió, diabetis, colesterol alt, tabaquisme o antecedents familiars tenen un risc més alt que el dolor al pit sigui d’origen cardíac.

Quan cal anar a urgències?

Qualsevol dolor toràcic opressiu, creixent, amb irradiació i símptomes associats com dificultat respiratòria o ganes de vomitar requereix una atenció mèdica urgent. Davant del dubte, els metges insisteixen: sempre millor consultar un professional.

