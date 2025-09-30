Un estudi revela quin és l'interruptor que t'empeny a fer esport
Un estudi publicat a Science Advances identifica la connexió entre múscul i cervell que explica per què la mandra inicial desapareix als primers minuts d’exercici
Moltes persones comencen setembre amb el propòsit de fer més exercici, tot i que sovint costa trobar la motivació inicial. La ciència ha posat llum a aquest fenomen: un equip d’investigadors espanyols ha descobert un “interruptor” que connecta múscul i cervell i que explica per què, un cop iniciada l’activitat, apareix el desig de seguir entrenant.
Segons Guadalupe Sabio, investigadora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), durant l’exercici “el múscul produeix proteïnes que actuen com a senyals al cervell i que estimulen a mantenir-se actiu”.
L’estudi, publicat a la revista Science Advances, assenyala que la proteïna p38 s’activa amb el moviment i desencadena la producció de IL-15. L’increment d’aquesta interleuquina a la sang envia un missatge al cervell que augmenta la motivació i la predisposició a fer activitat física.
Clau per entendre l’obesitat
En persones amb obesitat, els investigadors han comprovat que aquestes proteïnes es troben inhibides, cosa que explicaria la dificultat per mantenir l’activitat física. Aquesta troballa podria obrir noves vies de tractament per combatre malalties associades com la diabetis o els trastorns metabòlics.
Resultats en animals
En experiments amb ratolins, els investigadors van observar que els animals no deixaven de córrer voluntàriament després de l’activació d’aquest mecanisme. A més, l’exercici sostingut va millorar el metabolisme, va reduir el risc de diabetis i va limitar l’acumulació de greix.
En definitiva, aquest descobriment reforça la idea que el cos té un “interruptor” intern que ens impulsa a fer exercici, i que entendre’l pot ser fonamental per desenvolupar noves estratègies contra l’obesitat i les malalties relacionades amb l’estil de vida sedentari.
