Tens llagues a la boca que no desapareixen? Podrien ser el primer símptoma d'aquest càncer que no para d'augmentar
Úlceres que duren més de 15 dies, taques blanques o vermelles i persistents poden ser un avís que cal vigilar
Cada any es diagnostiquen centenars de nous casos de càncer oral a Catalunya i a les comarques gironines, una malaltia que pot aparèixer a qualsevol zona de la cavitat bucal: llengua, genives, paladar, mucosa o llavis.
Els principals factors de risc són el consum de tabac i alcohol, sobretot quan es combinen. També hi influeixen una higiene bucal deficient, l’exposició solar continuada als llavis i la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH), especialment en persones joves.
Un dels grans reptes és que molts casos es diagnostiquen tard, quan la malaltia ja està avançada. Per això, la detecció precoç és clau. Les senyals d’alerta inclouen:
- llagues que duren més de 15 dies,
- taques blanques o vermelles que no desapareixen,
- bonyols, dolor persistent o canvis en l’estructura de la boca.
Només entre un 25 i un 30% dels tumors orals es detecten en fase inicial, fet que redueix molt les possibilitats d’èxit en el tractament.
Els especialistes recomanen revisions periòdiques amb el dentista almenys una vegada l’any —o cada sis mesos en persones amb factors de risc—, ja que són els primers professionals que poden detectar lesions sospitoses i derivar-les per fer una biòpsia.
El tractament oncològic pot provocar efectes secundaris a la boca, com sequedat, llagues, infeccions o problemes per parlar i empassar. Per això, es recomana una higiene bucal acurada, evitar aliments irritants i mantenir una bona hidratació.
La clau és clara: vigilar les llagues i taques que no marxen pot salvar vides i permetre tractaments més conservadors i menys agressius.
