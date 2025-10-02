Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
Afecta sobretot dones d’entre 40 i 60 anys, però el pronòstic és molt favorable si es detecta i tracta a temps
Cada any es diagnostiquen milers de casos de càncer de tiroide, una malaltia que es presenta amb més freqüència en dones de mitjana edat. Segons els especialistes, tot i que es tracta d’un tumor habitual, la seva evolució sol ser lenta i la supervivència als cinc anys supera el 90%.
Un dels principals trets d’aquest tipus de càncer és que acostuma a ser asimptomàtic. El símptoma més comú és la presència d’un bony o nòdul al coll, tot i que també pot provocar dolor cervical o mandibular, ronquera, tos crònica, dificultat per respirar o empassar, i sensació d’opressió a la gola. Malgrat això, només una petita part dels nòduls resulten malignes.
Els factors de risc inclouen el sexe i l’edat, els antecedents familiars, l’exposició a radiacions, la tiroiditis de Hashimoto o una dieta rica en iode. Per establir el diagnòstic, els endocrinòlegs poden recórrer a proves com la palpació física, ecografies, analítiques de sang i, en casos sospitosos, una punció amb agulla fina (PAAF).
El tractament principal és la cirurgia, que pot ser una tiroidectomia total (extracció completa de la glàndula) en casos d’alt risc, o una hemitiroidectomia (extracció parcial) en tumors petits i sense afectació ganglionar. Després de la intervenció, els pacients necessiten tractament hormonal substitutiu de per vida, ja que la tiroide deixa de produir les hormones essencials.
Tot i els riscos associats a la cirurgia —com afonia temporal o hipocalcèmia transitòria—, els especialistes insisteixen que el pronòstic global és molt positiu. La majoria dels pacients aconsegueixen la curació completa, i fins i tot en els casos més complicats hi ha cada vegada més opcions terapèutiques disponibles.
