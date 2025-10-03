L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
Els nivells de cortisol, l’hormona que ens manté desperts i alerta, arriben al màxim mitja hora després de despertar-se, de manera que el cafè en aquell moment és menys efectiu i pot ser perjudicial
El cafè és una de les begudes més consumides i forma part de la rutina diària de milions de persones. Per a molts, la primera tassa del dia sembla indispensable per arrencar amb energia. Però els especialistes avisen que prendre cafè just en llevar-se és un error que pot restar efecte a la cafeïna i afectar la salut.
Per què no convé beure cafè de seguida?
Quan ens despertem, el cos segrega cortisol, una hormona que ens manté actius i desperts. Segons els experts, els seus nivells arriben al punt més alt aproximadament mitja hora després d’obrir els ulls.
Beure cafè en aquell moment només fa que prolongar artificialment aquest pic de cortisol. Això pot derivar en una menor eficàcia del cafè, una sensació de dependència i, en alguns casos, alteracions en el benestar general.
Quan és millor prendre la primera tassa?
Els especialistes recomanen esperar entre 1 i 2 hores després de despertar-se per prendre el primer cafè del dia. D’aquesta manera, els nivells de cortisol ja hauran disminuït i la cafeïna podrà actuar amb més força i de manera més saludable.
A més, el mateix procés es repeteix després de la primera tassa: el cafè eleva de nou el cortisol i, per tant, és important deixar un marge de temps abans de consumir-ne més si es vol evitar que l’efecte sigui només un placebo.
Cada cos és diferent
Cal tenir en compte que la tolerància a la cafeïna varia d’una persona a una altra. Per això, conèixer com afecta al propi organisme és clau per establir l’horari i la quantitat de cafè més adequats.
