Marta Ortega i el magnesi: hidratació per a un estil de vida actiu
La nova proposta d'hidratació amb magnesi per als que busquen cuidar-se cada dia
Marta Ortega, número u més jove de la història del pàdel mundial, sap que cada entrenament i cada partit exigeixen preparació i constància. Per això, en el seu dia a dia escull Fontarel Next H2.0 “Vitalidad con Magnesio”, una beguda refrescant a base d'aigua mineral natural pensada per als que volen integrar minerals clau dins la seva hidratació diària.
Magnesi: un mineral essencial
El magnesi és un mineral que contribueix a disminuir el cansament i la fatiga i al funcionament normal dels músculs i del sistema nerviós. Gràcies a un innovador procés de filtratge, Fontarel Next H2.0 incorpora aquest mineral juntament amb altres electròlits per aportar funcionalitat dins de la hidratació quotidiana.
Per a Marta, hidratar-se no és només una rutina, sinó una elecció informada que forma part de la preparació personal. Amb aquesta iniciativa, Fontarel Next H2.0 apropa propostes funcionals als que volen tenir cura dels seus hàbits d'hidratació amb solucions adaptades a un estil de vida actiu i conscient.
Fontarel Next H2.0: ajuda a la teva vitalitat amb magnesi
La gamma Fontarel Next H2.0 s'ha desenvolupat mitjançant un procés innovador que ajusta el perfil mineral de l'aigua mineral natural per crear diferents referències: Alcalina pH 9+, Zero Sodi, Ayuda a tu sistema inmunitario con Zinc i Ayuda a tu vitalidad con Magnesio. Cada varietat està pensada per a consumidors que busquen opcions diferenciades dins de la categoria de begudes refrescants.
Amb aquest llançament, Fontarel Next H2.0 reforça el seu posicionament com una alternativa innovadora dins de la hidratació funcional. "Volem que la campanya no només generi notorietat, sinó que també expliqui de forma clara i propera la proposta innovadora de Fontarel Next H2.0. La veu dels nostres ambaixadors com Marta Ortega i la credibilitat dels entorns digitals seran clau per connectar amb els que busquen cuidar-se a través d'una hidratació conscient", explica Andrea Mato, Brand Manager Aguas y Bebidas Funcionales a Hijos de Rivera.
Campanya de Fontarel Next H2.0
La marca posa en marxa la seva primera campanya després de presentar els seus quatre ambaixadors: Marc Márquez, Ona Carbonell, Iker Casillas i Marta Ortega. L'objectiu és reforçar el seu posicionament com a alternativa innovadora per a una hidratació adaptada a cada necessitat i apropar els seus beneficis a un públic ampli interessat en benestar i vida activa.
