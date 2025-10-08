Per què tenim al·lèrgia als gats?
El seu pèl, tal com es diu, no té res a veure
Rafa Sardiña
Quan parlem d'al·lèrgies als gats, sovint ho relacionem amb el pèl de gat i no és així. L'al·lèrgia a aquest felí prové de les proteïnes de la seva pell, saliva o orina. A Espanya hi ha uns 900.000 gats censats i més de dos milions d'espanyols tenen al·lèrgia a les seves mascotes.
Sònia Sáez, veterinària i responsable de Comunicació a Purina Espanya, explica a aquest diari que per desenvolupar al·lèrgia als gats "també influeixen factors ambientals, l'exposició primerenca a al·lèrgens i la resposta del sistema immunitari de cada persona".
Per què els cabells no són el veritable problema
No tots els al·lèrgics als gats tenen els mateixos símptomes. Poden variar, però els més comuns són els esternuts freqüents, la congestió o secreció nasal, la picor o llagrimeig ocular, la tos o dificultat respiratòria, la urticària o erupcions cutànies al contacte directe. "És important que s'acudeixi a un especialista si sospitem que podem tenir al·lèrgia", recalca Sáez.
A més, és important entendre que l'al·lèrgia felina "no és causada directament pels pèls, sinó per una proteïna anomenada Fel d 1, que es troba principalment a la saliva, la pell i les glàndules sebàcies del gat. Quan el gat s'agusa, aquesta proteïna es transfereix al pelatge i a la caspa, i d'allà a l'ambient. El pèl actua com a vehicle, però no és la causa en si".
La prova cutània —conegut com a prick test— és un dels mètodes més utilitzats, però "un al·lergòleg és qui podrà determinar quines proves diagnòstiques són necessàries". Tot i això, i com recalca la veterinària, és possible conviure amb un gat tenint al·lèrgia, encara que evidentment no es pot generalitzar a tots els casos.
"En molts casos sí que és possible, especialment si es té prou tolerància als al·lèrgens i se segueixen mesures de control ambiental. La decisió s'ha de prendre amb l'assessorament d'un professional de la salut i l'avaluació personalitzada de cada cas".
Mesures per reduir els símptomes al·lèrgics als gats
Per al control dels al·lèrgens pot ser d'ajuda "aspirar, fer servir purificadors d'aire, ventilar bé la llar o rentar-se regularment les mans". Al mercat també trobem productes alimentaris específics que "redueixen de forma segura i eficaç els al·lèrgens presents en el gat".
Aquest pinso per a gats conté una proteïna derivada de l'ou que s'uneix a la Fel d 1, l'al·lergen principal, neutralitzant-lo des de l'origen. "És una solució innovadora, sostinguda per anys de recerca científica", assenyala Sáez.
Banyar el gat o utilitzar tovalloletes pot ajudar a reduir temporalment la quantitat d'al·lèrgens al pelatge, però no seria la solució atès que l'animal produeix l'al·lergen Fel d1 a la saliva. Per això, "el més eficaç seria el maneig dels al·lèrgens de l'ambient mitjançant aspiració i ventilació i utilitzar el primer aliment per a gats que redueix de manera segura i eficaç els al·lèrgens presents al gat".
